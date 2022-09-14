三跑工程地盤爆欠薪　機管局指總承建商與分判商已進行面談

三跑工程地盤被指拖欠薪金，有報道指合約編號為「3303」（第三條跑道及相關工程）的三跑地盤有分判商拖欠工人薪金，累計金額逾億元，有工人在地盤掛橫額，停工抗議。有工會稱，據行家所講，涉事地盤欠薪時有發生，也難以估計涉及金額。



機管局回覆指，已與總承建商溝通，敦促總承建商與相關的分判商商討付款事宜。據局方了解，雙方經已進行面談，務求盡快解決事件。



▼三跑工程▼



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分判商被指拖欠工人薪金 工會指相關地盤時有欠薪

合約編號為「3303」的三跑地盤被指有分判商拖欠工人薪金，工人在地盤掛橫額，停工停工抗議。

香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑指，從工友口中得悉，相關地盤持續有欠薪情況，該工會此前曾發放資訊供有需要的工友求助，惟一直未有正式收到求助，以至未能正式介入事件。

機管局稱已敦促總承建商與分判商商討付款事宜

機管局回覆指，已與總承建商溝通，敦促總承建商與相關的分判商商討付款事宜。據局方了解，雙方經已進行面談，務求盡快解決事件。

廉政公署。（資料圖片）

同一三跑工程曾爆貪污事件

「3303」三跑地盤過去曾爆貪污事件，廉政公署曾落案起訴多名分判商「工頭」，指他們向建築工人收取非法回佣。而二號客運大樓地基及底部構造工程部份，在去年11月，也曾有相關工程分判商工人到機管局行政大樓外靜坐，指承建商離場後，未支付工資尾數，欠薪約5,000萬元。