增8999宗確診　中秋長假後連升三日　黃楚標學校再多一班停課一周

香港疫情又呈反彈勢，今日（16日）新呈報8999宗確診，中秋節長假後連升三日，數字直逼9000宗，衞生防護中心指出，懷疑BA.4或BA.5比例上升至84%，認為確診數字上升與中秋過後有關。



學校呈報1014宗確診，涉及656間學校的885名學生及129名教職員，再有12間學校共13個班別需要停課，當中東涌香港教育工作者聯會黃楚標學校及觀塘基督教中國佈道會聖道迦南書院早前已有個別班級停課，最新各增一班停課一周。



張竹君：確診數字上升與中秋過後有關

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，今日新呈報8868宗本地確診及131宗輸入個案，懷疑BA.4或BA.5比例上升至84%，當中BA.5約74.3%，BA.4約9.7%，懷疑BA.2.12.1約3.4%。她認為，確診數字上升與中秋過後有關，需要再看清數字是否有浮動，或是穩步向下。

新呈報1014宗學校個案涉656間學校

張竹君又指，新呈報1014宗學校個案，涉656間學校，包括885名學生及129名教職員，在過去7天有2宗或以上個案的學校共有450間，今日建議12間學校涉13個班級停課。

12間學校共13班停課 包括黃楚標學校及聖道迦南書院

她又表示，有兩間有已停課班級的學校，各再多一班級停課，分別是香港教育工作者聯會黃楚標學校，上次6B班停課，今次是5D班，25名學生有3人確診；基督教中國佈道會聖道迦南書院上次Faith班停課，今次是S1 Honesty， 31名學生有4人確診。

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