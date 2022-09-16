觀塘順緻苑順應閣3人被揭未遵從強檢公告　1人被票控罰款1萬元

新冠肺炎疫情嚴峻，港府不時於各區突擊抽查住戶強制檢測情況。港府表示，工業貿易署今日（16日）聯同觀塘警區和衞生署，在觀塘順緻苑順應閣的出入口查核受檢人士檢測證明。



約三小時的執法行動中，政府共檢查約116名受檢人士，有三人未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，當中一人被票控，各罰款10,000元。



新冠肺炎疫情未止，工業貿易署今日（九月十六日）聯同觀塘警區和衞生署，於上午約八時三十分開始在觀塘順緻苑順應閣進行突擊執法行動，在大廈的出入口查核受檢人士的檢測證明，行動至上午約十一時三十分結束。

政府續指，行動共檢查約116名受檢人士，當中三人未遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，須按要求於指明期間接受檢測。另外，政府向當中一人發出10,000元的定額罰款通知書。

▼9月10日起強制檢測公告▼



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政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款一萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。發言人強調，不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（五萬元）及監禁六個月。

▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼

