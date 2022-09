猴痘｜專家建議同性戀者等高暴露風險人士　列最優先接種疫苗群組

本港發現首宗猴痘輸入個案,衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨(15日)網上開會討論猴痘疫苗事宜,建議將有高風險性行為或過去十二個月有性傳播感染史的同性戀、雙性戀及其他的男男性接觸者列為高暴露風險人士,為可自願接種猴痘疫苗的最優先目標群組。



其接種目標群組,則包括性工作者、曾參與集體性交的人士或擁有多名性伴侶的人士及負責照顧猴痘確診病人的醫護人員等。



▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時住西營盤酒店▼



聯合科學委員會專家昨日會議審視過猴痘的最新流行病學情況、最新科學實證、世界衞生組織及海外衞生當局的建議和本地情況後,得悉最新流行病學情況顯示猴痘在全球主要影響擁有多名性伴侶的男男性接觸者,專家認為為該群組人士進行的個案追蹤,以識別及接觸相關人士並安排暴露後疫苗接種有相當難度。

因此,專家建議將該些高暴露風險人士,列作暴露前可自願接種猴痘疫苗的最優先目標群組,包括但不限於有高風險性行為或過去十二個月有性傳播感染史的同性戀、雙性戀及其他的男男性接觸者。

其他暴露前接種的目標群組(優次由高至低排列)可包括:

1、社區其他高風險群組,例如性工作者、曾參與集體性交的人士或擁有多名性伴侶的人士

2、負責照顧猴痘確診病人的醫護人員

3、處理動物傳染痘病毒的實驗室人員

4、為曾被確診人士污染的環境進行消毒工作的人員(按個別情況而定)

5、當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員



猴痘疫苗:Monkeypox vaccines are shown at the Salt Lake County Health Department Thursday, July 28, 2022, in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)