何文田塌樹｜甯漢豪：巡全港路旁過萬鳳凰木　料調查報告下月出爐

學校林立的何文田巴富街，昨日（16日）發生塌樹意外，一棵約10米高的鳳凰木突然塌下，壓向一輛無載學童的保姆車及3輛私家車，兩名司機受輕傷，事件引起廣泛關注。



發展局局長甯漢豪今日（17日）表示，政府高度關注事件，已要求負責管理涉事樹木的康文署，就事件作出調查，並要在下月初向發展局提交報告，而管理樹木的9個部門均要覆檢在路旁的鳳凰木。



甯續指，當局會成立專責小組檢討樹木相關指引和檢討處理壞樹或老樹的方向，她更預告其中一個範疇是樹木保育方向：「我哋唔係時常剩係話要救一棵樹，而係真係要做一啲決定。」



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甯漢豪今早出席測量師學會周年研討會後表示，港府高度關注何文田塌樹事件，昨日已即時要求負責管理涉事樹木的康文署就事件作出調查，並要在下月初向發展局提交報告，強調現階段難以評論事故成因。

她續指，昨日已要求康文署就巴富街沿路其他樹木做緊急覆檢，亦即基於每年一次的樹木檢查外再次查核，而合共9個有份管理樹木的政府部門亦要即時就植於路旁、「同樣大嘅鳳凰木」覆檢和巡查，預計涉及過萬棵樹木，期望可於本月底完成。

日後將要求各部門檢查全港植於路旁樹木

甯漢豪強調今次調查並非只針對鳳凰木，日後會要求各部門全數檢查全港植於路旁所有大樹，估計多達100萬棵，「但我哋都要分批去做，盡量希望集中精力做最必要嘅巡視先。」

對於外界質疑涉事鳳凰木樹底內部腐爛，樹藝師驗樹時或未能發現致意外，甯漢豪稱，發展局下月初收到事故報告，而緊急巡查亦有「階段性資料」，當局便會成立由常任秘書長（工務）劉俊傑帶領的專責小組，檢視現有指引和樹木管理執行方面的安排，包括檢查樹木的方法是否合適、發現樹木出現問題後的力度、速度和方向。

「以前我哋會聚焦呢棵樹病，我哋去醫佢，其實我哋係咪要思考一個角度，就係棵樹𠵱家冇病，好多年前......因為百年樹人，好多年前種落咗落嚟，係咪配合𠵱家個環境呢？𠵱家個道路、周圍個環境合唔合適呢棵樹繼續喺呢一度呢？如果唔合適，社會係咪要有一個共識，我哋唔係時常剩係話要救一棵樹，而係真係要做一啲決定。」甯漢豪預料小組年底前可提交建議。