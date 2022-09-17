世衛強烈不建議REGEN-COV作新冠治療　醫管局：密切留意疫情變化

世衛昨日（16日）公布，強烈建議反對使用單株抗體Casirivimab及Imdevimab(即REGEN-COV療法)作治療，因Omicron出現後，相關藥物難以激活體內產生中和抗體。翻查資料，今年二月當時的食物及衞生局回應立法議員提問時曾表示，本港仍然使用相關藥物作治療新冠肺炎的患者。

醫管局回覆查詢時表示，未正面回應是否已停用，指會密切留意疫情的變化、臨床醫療和科研實證的最新發展，適時購入及儲備合適的藥物。



世衛昨日公布，強烈建議反對使用單株抗體Casirivimab及Imdevimab作治療。組織解釋，盡管Casirivimab及Imdevimab臨床試驗證據仍然準確，惟對感染Omicron人士而言，相關藥物已難以激活他們體內去產生中和抗體，故專家組認為在缺乏令人信服的臨床證據的情況下不應選擇Casirivimab及Imdevimab為治療藥物。

孔繁毅︰Omicron出現後不久REGEN-COV已未再用

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅解釋，Casirivimab及Imdevimab藥物源於康復患者捐贈的血漿，惟藥物所選擇的康復血漿都是感染早期變種病毒，而非現時的Omicron，故需要新的單克隆抗體。他又指，Casirivimab及Imdevimab在Omicron出現後不久已沒有再使用，現時已改用Evusheld單株抗體，即混合Tixagivimab及Casirivimab作治療。

醫管局︰適時購入及儲備合適的藥物

翻查資料，在二月當時的食衞局回應立法議員提問時表示，仍然使用Casirivimab及Imdevimab作治療新冠肺炎的患者。醫管局回覆查詢時無正面回應，指會一直密切留意疫情的變化、臨床醫療和科研實證的最新發展，並參考世界各地醫療衞生組織、藥物監管機構及藥物生產商的最新數據。醫管局會適時購入及儲備合適的藥物。

與此同時，醫管局的專家亦會透過既定機制作出評估，確保病人可獲處方經驗證安全和有效的藥物。