歐家榮︰新冠仍大流行　暫不能與流感類比　疫情回穩與否尚待觀察

新冠病毒的殺傷力是否已等同流感，連日來政府與專家持續隔空駁火。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指Omicron現時仍然大流行，認為暫時仍未可以將新冠與流感類比。他指，如要將新冠肺炎變輕微疾病，要將社會整體免疫力，以疫苗接種方式去提升，尤其是一老一幼，惟現時仍未到此階段。



中秋節過後的一個星期，本地確診數字無大反彈。歐家榮指，確診數字暫未見大幅上升，但要再觀察多一段時間，才知疫情是否進入平台期或已回穩。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則指出，每日新增入院確診病人數量都多，故會按整體疫情、病床使用率情況，彈性調整病床或其他服務。



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歐家榮指，流感是風土病，已存在一段長時間，是常見病，而且有季節性，當中H3N2流感病毒在1968年流行至今，H1N1病毒是由流感大流行開始已出現，大部份人已重覆感染及在接種疫苗後，得到一定程度保護。相對之下，新冠肺炎是較新疾病，現時仍然大流行，如將新冠肺炎與流感相比，不少數據都是比流感嚴重，而參考本地數據，就連病死率都是新冠較高。

歐家榮又表示，觀察到Omicron的病死率由年初至過去數個月，有明顯下降趨勢，但相信主要因本港疫苗接種率有所提升，尤其是院舍長者，加上現時有口服抗病毒藥及各樣防控措施等，都可令新冠病死率下降。歐家榮認為，暫時仍未可將新冠與流感類比，指如要將新冠肺炎變輕微疾病，要將社會整體免疫力，以疫苗接種的方式去提升，尤其是一老一幼，惟現時仍未到此階段。

中秋節後一周 確診數無大幅上升

中秋節過去近一星期，本地確診數字都無大反彈。歐家榮指，本地感染個案在過去7日都維持在較穩定水平，數字每日有波動，但整體情況較8月中至9月上旬的急速上升，已稍為穩定下來。而今日是中秋節後一周，數字暫時未見大幅上升，但要再觀察多一段時間，才可知是否進入平台期或已回穩。

何婉霞表示，觀察到今次長假期後，疫情走勢無如以往大幅上升，確診數有輕微跌，但留意到每日新增入院確診病人數量都多，故會按整體疫情、病床使用率情況，彈性調整病床或其他服務，都希望照顧到不同需要的病人。

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