共同開拓大灣區龐大商機 丘應樺：香港成柬埔寨主要合作夥伴
撰文：陳淑霞
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商務及經濟發展局局長丘應樺正身處柬埔寨進行外訪，他今（18日）在金邊出席慶祝香港特別行政區成立二十五周年午宴時表示，隨着本港積極融入國家發展戰略，包括粵港澳大灣區發展和「一帶一路」倡議，已作好準備，與包括柬埔寨的區內夥伴緊密合作，攜手抓緊前所未見的機遇。
丘應樺今日在金邊出席慶祝香港特別行政區成立二十五周年午宴，與會者約有逾400人，包括中國駐柬埔寨大使王文天、柬埔寨憲法委員會主席Ek Sam Ol、柬埔寨香港商會會長蔡卓思，以及其他商界領袖和政府代表。
他致辭時提到，在創新的「一國兩制」方針的實踐和中央人民政府大力支持下，香港在過去二十五年發展成亞洲區內的世界級城市。他又引述國家主席習近平於七月一日發表的重要講話，並向參加者分享他對香港在「一國兩制」下的獨特角色和優勢的見解。
他表明，香港會繼續發揮獨特優勢，致力提升在國家「十四五」規劃下作為國際貿易中心的地位，以及發展成為區域知識產權貿易中心和亞洲領先的電訊樞紐。本港積極融入國家發展戰略，包括粵港澳大灣區發展和「一帶一路」倡議，「我們已作好準備，與包括柬埔寨的區內夥伴緊密合作，攜手抓緊前所未見的機遇。」
他又提到，憑藉本港的自由經濟體系、簡單低稅制、完善基建網絡、市場主導的國際營商環境，以及與東盟的自由貿易協定，香港定會成為柬埔寨的主要合作夥伴，「在未來共同開拓在大灣區、內地以至其他區域的龐大商機。」
丘應樺亦參觀了兩家業務廣泛的香港企業，了解其運作和發展，以及在柬埔寨的投資機遇。丘應樺將完成其於柬埔寨外訪行程，並於今晚返港。
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