共同開拓大灣區龐大商機　丘應樺：香港成柬埔寨主要合作夥伴

商務及經濟發展局局長丘應樺正身處柬埔寨進行外訪，他今（18日）在金邊出席慶祝香港特別行政區成立二十五周年午宴時表示，隨着本港積極融入國家發展戰略，包括粵港澳大灣區發展和「一帶一路」倡議，已作好準備，與包括柬埔寨的區內夥伴緊密合作，攜手抓緊前所未見的機遇。



丘應樺今日在金邊出席慶祝香港特別行政區成立二十五周年午宴，中國駐柬埔寨大使王文天、柬埔寨憲法委員會主席Ek Sam Ol、柬埔寨香港商會會長蔡卓思，以及其他商界領袖和政府代表出席。(商經局圖片)

丘應樺今日在金邊出席慶祝香港特別行政區成立二十五周年午宴，與會者約有逾400人，包括中國駐柬埔寨大使王文天、柬埔寨憲法委員會主席Ek Sam Ol、柬埔寨香港商會會長蔡卓思，以及其他商界領袖和政府代表。

他致辭時提到，在創新的「一國兩制」方針的實踐和中央人民政府大力支持下，香港在過去二十五年發展成亞洲區內的世界級城市。他又引述國家主席習近平於七月一日發表的重要講話，並向參加者分享他對香港在「一國兩制」下的獨特角色和優勢的見解。

丘應樺致辭時表示，本港已作好準備，與包括柬埔寨的區內夥伴緊密合作，攜手抓緊前所未見的機遇。(商經局圖片)

他表明，香港會繼續發揮獨特優勢，致力提升在國家「十四五」規劃下作為國際貿易中心的地位，以及發展成為區域知識產權貿易中心和亞洲領先的電訊樞紐。本港積極融入國家發展戰略，包括粵港澳大灣區發展和「一帶一路」倡議，「我們已作好準備，與包括柬埔寨的區內夥伴緊密合作，攜手抓緊前所未見的機遇。」

他又提到，憑藉本港的自由經濟體系、簡單低稅制、完善基建網絡、市場主導的國際營商環境，以及與東盟的自由貿易協定，香港定會成為柬埔寨的主要合作夥伴，「在未來共同開拓在大灣區、內地以至其他區域的龐大商機。」

商務及經濟發展局局長丘應樺在柬埔寨金邊參觀兩家業務廣泛的香港企業，了解其運作和發展，以及在柬埔寨的投資機遇。(商經局圖片)

丘應樺亦參觀了兩家業務廣泛的香港企業，了解其運作和發展，以及在柬埔寨的投資機遇。丘應樺將完成其於柬埔寨外訪行程，並於今晚返港。