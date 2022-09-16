丘應樺拜會中國駐柬埔寨大使　透過商會和當地商界說好香港故事

商務及經濟發展局局長丘應樺昨（15日）前往柬埔寨，準備出席明日舉行的第六屆東南亞國家聯盟（東盟）經貿部長會議。他今日在金邊禮節性拜會中國駐柬埔寨大使王文天，以及與柬埔寨憲法委員會主席Ek Sam Ol及當地香港商會代表會面，介紹香港最新的發展，並透過商會和當地商界人士「說好香港故事」。



商務及經濟發展局局長丘應樺昨日起由香港出發去柬埔寨，準備出席明日舉行的第六屆東南亞國家聯盟（東盟）經貿部長會議。

商務及經濟發展局社交平台提到丘應樺今日在柬埔寨行程，指局長今日在金邊禮節性拜會中國駐柬埔寨大使王文天，以及與柬埔寨憲法委員會主席Ek Sam Ol及當地香港商會代表會面，介紹香港最新的發展，並透過商會和當地商界人士「說好香港故事」。

丘應樺在會面中指出，香港與柬埔寨經貿關係緊密，縱使在疫情下，去年雙邊貿易仍然錄得8% 的增長，達12億美元。他表示，香港在「一國兩制」下具有獨特地位，是營商的理想地點。香港會繼續發揮「背靠祖國 聯通世界」的優勢，進一步加強作為區域貿易樞紐，以及東盟國家包括柬埔寨貿易及投資橋樑的角色。

商務及經濟發展局局長丘應樺今與柬埔寨憲法委員會主席Ek Sam Ol及當地香港商會代表會面。（商務及經濟發展局facebook）

丘應樺今日稍後將飛往暹粒出席東盟經貿部長會議晚宴。他早前曾表示，屆時會與東盟成員國經貿部長討論香港與東盟國家簽訂的《自由貿易協定》及《投資協定》的執行和落實情況，亦會就區域合作和共同關注事項交換意見，並爭取東盟國家支持香港加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。