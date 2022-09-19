初創企業｜撞車影相用人工智能AI分析損毁　推算維修方式和費用

本港每年發生逾15,000宗交通意外，據運輸署統計，2017年到2021年4年間，車撞車的意外由7,648宗升至9,641宗。每遇到交通意外，大部份車主最擔心的是賠償問題。為避免意外後繁複的程序，初創公司Alpha AI Technology創辦人兼行政總裁何進一利用人工智能技術開發了「Alpha AI」，全港首個車輛損壞識別應用程式。



車主只要拍攝事故現場的汽車損壞情況，應用程式便能就汽車損壞情況作岀分析，並推算維修方式和費用，再轉介到拖車公司及車房，簡化汽車保險索償流程，實行「一條龍服務」。



靈感源自身邊曾撞車「車友」經歷

何進一表示，研發車輛損壞識別應用程式的靈感源自身邊的朋友。他指「車友」們都向他分享發生交通意外的經驗，車主間常因各說各話，為賠償而發生爭執。「我自己冇撞過車，但身邊朋友都試過，嗰陣就諗點解個問題日日都有發生，人人都試過咁滯，但冇人去解決。」

其團隊有約20人，花了約一年時間研發「Alpha AI」手機應用程式。其主要夥伴孫瑋琛是應用程式的首席技術總監，他於劍橋大學修讀電腦科學，並曾在中文大學修讀計量金融，應用程式內有關科技支援都是他主理。

應用程式人工智能可1分鐘分析車輛受損情況

孫介紹「Alpha AI」應用程式指，一分鐘內可分析車輛受損情況，是因為人工智能技術台能提取車輛大大小小特徵，例如垂直邊緣或特定的損壞情況，再由程式內的機械人製作損毀報告。「App入面會自動將AI機械人的發現製成報告，顯示車主嘅駕駛習慣，行車車速等資訊，有評分制度，為車主嘅駕駛行為評分，高分會有贈券送。」

「Alpha AI」創辦人何進一（左）及首席技術總監孫瑋琛（右），打造香港首個車輛損壞識別應用程式。（廖雁雄攝）

智能系統分析幾萬個真實汽車損壞圖像訓練

人工智能常引發能否替代真人的爭議。何進一說：「車主之間傾唔掂數都係要報警處理，『Alpha AI 』接受過分析幾萬個真實汽車損壞圖像嘅訓練，好似真實維修評估人員咁分析汽車損壞情況，入面都有份和解協議書，有起事真係唔想煩咁多，我哋個App都只係個平台幫助大家減少不便。」

運用人工智能技術的資金高昂，唯「Alpha AI」項目受到城市大學HK Tech 300種子基金（2021）及數碼港創意微型基金（2021）資助和肯定。「我哋希望以199元一個月嘅價錢，配一個行車紀錄儀畀車主，方便車主喺App入面睇返事故經過同分析，實行Smart living（智能生活）。」

香港的人工智能技術主要應用在銀行業，例如客户服務機械人（ChatBot）；遊戲界利用AI模仿人類思考及心理，設定遊戲戰術等。如何進一所言，相信「Alpha AI」能為香港建立智能生活邁向多一步。