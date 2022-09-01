廚餘｜初創公司設計廚餘處理貨櫃屋　10公斤廚餘變出40公斤魚糧

撰文：麥鍵瀧
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⾹港每天約有3,600噸廚餘被丟棄，初創公司Ergotek致力研究食物鏈循環的可能性，研發出FEEDSPRESSO廚餘轉換裝置，從附近的食品工場收集商用廚餘，通過機器進行絞碎、攪拌、膨化及烘乾4個程序，將果皮、蔬菜和魚骨等廚餘轉化為魚糧，供本地漁業使用。

Ergotek行政總裁古向前指，團隊目標是將裝置帶入香港社區，由於廚餘轉換裝置佔地空間少，可於大型屋苑或商廈使用，但仍要考慮市民的接受程度。古又說，現時在垃圾分類政策和教育上仍有不足，向商家收集廚餘亦難獲響應，成為廚餘處理的一大挑戰。

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FEEDSPRESSO廚餘轉換裝置組裝於⼀隻20呎貨櫃內，現時原型機坐落在上⽔古洞，貨櫃屋內設有4個主要機器，透過電腦系統和一系列的處理流程，將果皮、蔬菜、魚骨及豆渣等廚餘轉化成魚糧。

團隊收集廚餘後，放入絞碎機進行絞成碎屑攪拌，並加入必要的粟粉和黑水虻幼蟲作飼料的營養來源。最後經膨化和烘乾步驟，將混合物擠壓成顆粒狀飼料，顆粒脫水後製成可浮水飼料。

每日最高處理8公噸廚餘　每噸處理成本約300元

FEEDSPRESSO亦設有大量感測器，反映貨櫃內的溫濕度，方便控制廚餘所帶來的氣味問題。團隊預計FEEDSPRESSO處理每噸廚餘的成本約300元，若裝置24小時運作，最高可處理8公噸的廚餘和減少20公噸碳排放。而處理設施只需200平方呎的空間運作，大型屋苑、商廈及不同地區均可靈活使用。

FEEDSPRESSO項目經理黃穎茵指，為減低運輸產生的碳排放，現時主要收集附近的商業廚餘，若收集到的廚餘量較多，可減少粟粉的混合量，換言之可降低廚餘轉換成本。團隊向記者示範廚餘轉換的流程，經約120分鐘的處理，10公斤的廚餘加入粉末後，可產出約40公斤的魚糧。由廚餘轉化成的魚糧，現時主要用於自家漁塘或供應附近的漁塘，希望透過低成本動物糧食，推動本地養殖業。

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收集廚餘比想像難

古向前表示，轉換廚餘的過程並不複雜，收集廚餘卻比想像中難，「那些廚餘本應是被棄置的食物，卻要我們主動要求商家提供他們不要的東西，而且他們會考慮經濟因素，未必樂意分給我們，或要求我們一次收集一定數量的廚餘。」

目前廚餘來源仍未穩定，古補充，現階段未能處理家居廚餘，因為香港人回收意識未成熟，未做好源頭分類，家居廚餘往往夾雜如塑膠等，無法變成糧食的垃圾。他續說，市民太習慣將垃圾倒成一袋，交到垃圾站處理，而且垃圾分類經教育多年，仍停留在鋁罐、膠樽及廢紙，令市民忽視源頭分類。「政府在環保教育和源頭分類仍需多下功夫，垃圾徵費確實能夠推一把，但除了懲罰，可多考慮如何鼓勵市民和商家響應環保。」

貨櫃屋入社區須視乎公眾接受程度

古期望將FEEDSPRESSO帶入香港社區，在設計上以貨櫃作為裝置的載體，目的是去中心化增加靈活性，可於任何地方低成本運作，讓市民可以親身體驗回收的成果，同樣是一種教育。

他續說，雖然技術上可行，但仍需顧及社區對垃圾處理和的廚餘轉換接受程度，所以未來將會著手於普及教育和包裝。另外原型機仍有大量進步空間，包括轉換速度和自動化等，未來仍需多作努力。

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