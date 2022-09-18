水杯、匙羹、飲管通通食得　港初創企業研麵粉製可食用餐具零浪費

既是餐具，也是餐後甜品。本港初創企業Planeteers研發的可食用餐具「incrEDIBLE!」，杯、匙羹、甜品羹及飲管四款產品，全部標榜可食用。「餐具」口感似脆皮甜筒、有些似曲奇，部份餐具還有七種口味。

Planeteers其中兩位創辦人表示，疫情下見塑膠餐具使用量大增，希望透過研發可食用餐具代替塑膠，市民用餐後，就連餐具也可吃掉，做到真正零浪費。



他們接受《香港01》專訪時，提到很多研發及經營初創企業的艱辛，但仍然看好香港市場，期望繼續在港發展可食用餐具。



▼初創企業Planeteers研發可食用餐具incrEDIBLE!▼



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飲管耐用並有七種口味 匙羹有鹹有甜配合不同菜式

初創企業Planeteers成立至今逾兩年，由最初研發一款可食用餐具，發展至現時在印度設有四條生產線，生產可食用杯、匙羹、甜品羹、及飲管四款產品，每件售價由0.9元至3元不等。

四款可食用餐具都有一定硬度，不易折斷。其中可食用杯略帶甜味，不太影響飲品原本的味道，吃起來時，在味道及口感上都似脆皮甜筒；而匙羹及甜品羹，因為較為厚身結實，口感更似曲奇。研發團隊也考慮到餸菜有不同味道，所以匙羹現時有分鹽味及甜味兩種口味。

可食用飲管更有七種口味，包括士多啤梨、雲呢拿、朱古力、咖啡、青檸、薄荷、肉桂、及原味，可按個人喜好選擇。這款飲管在熱飲中可持續使用半小時，凍飲則可持續使用一小時，較坊間不少紙飲管更為耐用。

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想法源於疫情下塑膠餐具使用量大增

Planeteers創辦人之一Aditi Deodhar憶述，約兩年前留意到疫情下塑膠餐具使用量大增，「塑膠不止對環境有害，對身體健康也不好。」她將製作可食用餐具的想法，跟兩名同在科大讀書的師弟分享，三人隨即組成Planeteers，開始研發可食用餐具。

加入味道視作食品 鼓勵人們食用

雖然四款可食用餐具由全麥麵粉製造，屬可降解物質，即使不食用也能被環境完全分解，但Aditi表示，特意在可食用餐具中加入味道，就是留意到當餐具沒有味道，人們不太願意食用，希望藉加入味道，鼓勵人們「食埋餐具」，真正做到完全不浪費，「我們向其他人介紹，都會說這（可食用餐具）是食品。」

我們向其他人介紹，都會說這（可食用餐具）是食品。 Planeteers創辦人之一Aditi Deodhar

未來或研發可食用包裝

四款可食用餐具均要通過本港食安中心檢測，才可在市面銷售。Aditi續說，未來也會考慮將現時的紙製包裝，改為用海藻、蔗渣等製造的可食用包裝，但礙於現時不想令產品成本及售價大增，所以仍在構思階段。

研發過程耗時 不斷進出廚房

回想最初研發過程，Aditi其中一位師弟、Planeteers另一位創辦人Swapnil Mish提到，當時因為疫情，課堂改為網上進行，變相他們有較多時間去研發。走入廚房嘗試不同食譜，試不同配料的配搭、比例，再將產品端出真實世界，聽取用家意見，Swapnil說：「我們在那年重複了好幾次這樣的循環⋯⋯那是非常耗時的。」

料12月底正式應市 暫以企業客戶為主

Swapnil續指，現時在研發及營銷上有更多人幫手，未來會視乎發展規模考慮增聘人手。四款可食用餐具在今年第二季已試行推出，料12月底正式推出，Planeteers的客戶包括Goldman Sachs、Compass Group、Treehouse等。

產品營銷暫時以企業市場為重心，目標客戶為大型企業、酒店及高端餐廳等，Swapnil解釋這些機構塑膠餐具使用量高，所以希望先從他們著手。他續坦言，曾經嘗試在零售市場發售，不過反應未算理想，最終決定暫以企業市場為主。

商戶參與計劃選用可食用餐具 可獲當中兩成營利

Swapnil及Aditi都提到，考慮到疫情下餐飲業面對很大的經營困難，決定推出「upgrade to incrEDIBLE!」計劃，參與使用可食用餐具的食肆，可獲可食用餐具的兩成利潤分成，藉此吸引更多商戶選用。

營商不易時有虧損 仍看好香港市場

投入市場一段時間，Swapnil坦言，銷售過程中，因為運輸延誤、運輸費用增加、產品破損等多種原因，經常會有虧損，「老實說，例如我們嘗試想利潤率達5%，但結果通常都是-10%。」不過，Swapnil及Aditi認為在營商初期，要建立口碑，即便要承擔虧損，也要將好的產品準時送到客人手上。

二人續指，香港市場暫無其他競爭者，政府、學界對綠色科技研發有不少支援，認為香港仍有相當的潛力及優勢，會繼續在香港發展可食用餐具；二人期望隨著更多人認識可食用餐具，有更多訂單後，利潤可變得穩定，令他們持續營運。

▼初創企業Planeteers研發可食用餐具incrEDIBLE!▼



參與各類比賽獲得資助 同時擴闊人脈

Planeteers成立至今逾兩年，參與過不同的比賽，從中獲得不少資助支撐運作，但Swapnil及Aditi均表示，這些比賽帶來最大的幫助在於擴闊人脈，比賽中的導師很願意為他們介紹不同界別的人、提供不同的技術意見，造就他們成功研發出產品，找出適合的營運模式。

香港社會企業挑戰賽是Planeteers最近期參與的比賽，在2021至22年度，他們打入總決賽，並成為最佳演說獎得主及知識產權大使。這項比賽屬跨院校社企創業比賽，本年度的比賽已開始接受報名，評審分作三階段進行，參賽隊伍會有導師指導，勝出者可得到最高30萬啟動獎金或海外發展機會。