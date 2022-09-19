警員涉偷經審訊裁罪脫　指警司主審紀律聆訊不公　入稟求擱置

曾涉偷拍女子裙底被控的警員，經審訊後被裁定有違公德行為罪不成立。該警員指在接受警方內部的紀律聆訊時，向投訴警察課索取調查報告，以在紀律聆訊中作自辯之用，又稱在紀律聆訊中遭一名警長違法對待。惟他向主審的警司申請擱置聆訊，以處理其投訴和索取報告時，警司拒押後並展開聆訊。警員認為警司不公，上周五(16日)向高等法院申請司覆核，要求法庭頒令暫時擱置聆訊進行。



申請人為英裕泰，答辯人為香港警務處李德中警司。資料顯示，英曾被指穿上內藏有鏡頭的鞋，在港鐵站內涉偷拍女子裙底。經審訊後，被裁定作出有違公德行為罪不成立。

申請人英裕泰早前經審訊後被裁定罪名不成立。（資料圖片）

要求取調查報告申押後被拒

英在申請書指，他向投訴警察課申請，索取一名紀律聆訊證人警員的調查報告，以用以自辯之用。他強調該報告非機密，與紀律聆訊有關，以指證證人警員的證供不誠實，曾作假口供。惟李拒絶押後聆訊以等候報告。英認為李的決定偏頗，違反《警隊條例》，令涉違紀者不能有「取閱紀錄文件」的法律權利。

指在紀律聆訊中遭一名警長違法對待

此外，英亦指在紀律聆訊中，一名警長違反程序和違法對待申請人，損害他的法律權益，令聆訊不公，影響結果。惟李未有理會其投訴，展開聆訊。

英認為此等權利涉及停職警員的利益，負責主審的警司需處理事件。惟李未能公平公正處理，因此要求暫時擱置聆訊，直至他應得的法律權益得到保障。

案件編號：HCAL953/2022