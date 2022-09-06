男警涉訛稱報案人不願錄口供　獲撤其中一項行為失當罪

男警涉分別在兩宗盜竊及詐騙案中，偽造調查結果，訛稱報案人不再提供口供，並要求警方不要再聯絡她，致兩案的調查延誤及終止。已被停職的男警被控兩項在公職中行為失當罪，案件原定今（6日）在沙田法院開審，其中一罪獲控方不提證供起訴，控罪被撤銷，餘下的一項控罪，一名證人因疫情須隔離，案件需重新排期審訊。



其中一罪獲准撤銷

被告温志煒（49歲）原被控兩項公職人員行為失當罪。其一項項指他於2018年12月23日至2019年5月3日期間，身為警務人員，虛假地在案件編號STRN 18037323的警察檔案調查報告，以及M.2的紀錄中表示，該案的受害者郭麗英曾要求警方不要再聯絡她，導致該案的調查延誤及終止。今獲准撤銷。

被告溫志煒獲撤銷其中一項行為失當罪，但仍要就餘下一項控罪面對審訊。(劉安琪攝)

另一罪須再排期審訊

被告面對的另一控罪，指他於2018年12月23日至2019年5月30日期間，身為警務人員而作出不當行為，即虛假地在案件TSRN 18023685的警察檔案調查報告、以及M.12和M.14的紀錄中，指陳詩媚曾通知警方，她不會就一宗指稱的店舖盜竊案提供口供。

辯方在這項控罪要求傳召警長蘇振強作供，但蘇因屬新冠肺炎緊密接觸者而須隔離，裁判官決定將案件重新排期審訊。

案件編號：STCC 3724/ 2021