3休班警涉先後性侵同一名15歲少女　1人疑去年聖誕與事主非法性交

3名休班男警在不同日子，先後與同一名15歲少女接觸，並涉嫌曾非禮、非法性交及拍下女方色情照等，其中一人更被指在去年聖誕與少女性交及製作兒童色情物品，事件被社工揭發後，3警被控非禮及非法性交等多罪，今(11日)在沙田法院提堂，裁判官應控方申請，將3人的案件押後，至10月7日，以待準備轉介區域法院文件，3人准以8千港元保釋。



3名被告分別為：姚燕武（27歲），賴子樑（26歲），及吳星熠（26歲），控方分3案提控，各被告在控罪書上均報稱是公務員。

被告姚燕武被控非禮及非法性交等4罪。(劉安琪攝)

姚涉在荃灣一賓館與事主X非法性交

被告姚燕武（27歲），被一項控煽惑年齡在 16歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻行為，及兩項向年齡在 16 歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為，及與年齡在 16 歲以下的女童非法性交等4罪，指姚於去年9月30日煽惑未滿16歲的X，與他做出嚴重猥褻行為；另指他於去年1月1日至今年2月15日之間的某三日，在荃灣翠園賓館，分別兩度向X作出嚴重猥褻行為（兩次口交)，並於另一天與未滿16歲的X非法性交。

被告賴子樑被指在沙田一酒店內，企圖非法性交及製作兒童色情物品等2罪。

賴疑曾在沙田酒店房圖與X非法性交

被告賴子樑（26歲），被控企圖與年齡在 16歲以下的女童非法性交，及製作兒童色情物品兩罪，指他於於2021年12月1日，在沙田帝逸酒店某房，企圖與女童X非法性交；並製作兒童色情物品，即用其手機製作了包含兒童色情內容的一張圖片及一段影片。

被告吳星熠被控非禮、非法性交及製作兒童色性物品等4罪，其中非法性交罪發生於2021年12月25日。(劉安琪攝)

吳涉去年聖誕節與X非法性交及拍色情照

被告吳星熠（26歲），被控兩項向年齡在 16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為、一項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交，及一項製作兒童色情物品罪。控罪指他於2021年11月24日，向X作出嚴重猥褻行為；又於2022年1月17日，在香港向X作出嚴重猥褻行為；即於2021年12月25日，與X非法性交；並於2021年12月25日，製作兒童色情內容，即用其手機製作了包含兒童色情內容的四張圖片。

3名被告除各以8千元保外，保釋期內須居住報稱地址、不得離港，交出旅遊證件，及不得直接或間接接觸控方證人

案件編號：STCC 1810-1812/2022