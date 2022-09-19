歐家榮指如確診個案續跌、醫療負擔減輕　或可放寬防疫措施

本港今日（19日）新增6,260宗新冠確診個案，數字較之前回落。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台指，本港在復常步伐上可加快，應取消登機前的檢測要求及入境檢疫要求、放寬堂食限制等。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會上回應指，政府會審視一系列因素決定是否放寬，包括要視乎疫情走勢。他續指，如確診個案開始減少、醫療負擔減少，或有空間放寬，但這方面尚待政府部門及跨部門小組去審視。



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歐家榮：如個案減少 或有空間放寬社交距離措施

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目提到，本港在復常步伐上可以加快，認為第一步應取消登機前的檢測要求及入境檢疫要求；而本地防疫措施方面，暫時仍要堅持實施疫苗通行證及戴口罩等，其他措施例如堂食人數限制、營業時間、其他表列處所的限制等，全部都可以取消，「呢啲措施成效細，但好影響市民日常。」

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，相信政府會審視包括疫苗接種率在內一系列因素，包括疫情走勢在內，再決定是否有空間放寬食肆內的社交距離措施。他提到，如確診個案開始減少、醫療負擔減少，或有空間放寬，但這方面尚待政府部門及跨部門小組去審視。

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部份抵港人士離開酒店後陽性屬預期之內 當局將檢視數據決定下一步措施

至於海外人士入境的檢疫安排，被問到當局會否擔心檢疫安排若改為「0+7」，輸入個案將隨之增加，歐家榮回應指，現時的入境檢疫有較嚴謹的測試，抵港人士要接受頻密測試，包括抵港後第2、4、5及9日均須進行核酸檢測，其餘日子須進行快速測試，可及早發現受感染個案，安排隔離。

他續指，早前檢疫安排轉為「3+4」，部份抵港人士在離開檢疫酒店後接受的檢測結果呈現陽性，屬當局預期之內。當局也有相應的風險措施，這些抵港人士離開檢疫酒店後均持黃碼，不能進入要會除罩口、或高風險的場所，也需在醫學監測期間每日做測試，可及早發現受感染，當局也會留意他們是否有按強制檢測公告，按時做檢測，當局將會檢視數據，去決定措施的下一步。

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