何栢良倡加快復常　解除堂食人數及時間限制：理性討論才有幫助

疫情已持續近三年，香港如何應步向復常成為近日爭議的話題。港大感染及傳染病中心總監何栢良重申，本港在復常步伐上可以加快，認為第一步應取消登機前的檢測要求及入境檢疫要求，而本地防疫措施方面，暫時仍要堅持實施疫苗通行證及戴口罩等，其他措施例如堂食人數限制、營業時間、其他表列處所的限制等，全部都可以取消，「呢啲措施成效細，但好影響市民日常。」

至於近日引起爭議的醫務衞生局局長盧寵茂的「食花生」論，何栢良強調討論疫情、復常及疫苗成效，「不應帶有色眼鏡、不要感情用事，要保持冷靜頭腦去睇數據，理性去討論，對復常先有幫助。」



港府於3月時曾公布會分三階段放寬社交措施，惟最終因疫情反彈，第三階段遲遲未有落實日期。何栢良今（19日）在商台節目中表示，香港復常步伐可以加快，認為現時本港疫苗接種表現不錯，打兩針及三針的人分別達90%及70%。他認為，雖然現時60歲以上仍有30萬人沒有接種疫苗，但此數字已維持一段頗長時間，加上染BA.4、B.5病毒株個案開始回落，呼籲政府不應「無限期等下去」，故要開始相應調整措施。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，本港在復常步伐上可以加快，認為第一步應取消登機前的檢測要求及檢疫要求。（資料圖片）

釋放打齊針「好處」 避免市民抗疫疲勞

他認為，現時應最快落實是取消入境後酒店檢疫及取消抵港登機前的檢測要求，因本港已有疫苗接種基礎以及疫苗通行證，加上本地疫情感染數字不比其他國家低，故建議政府應釋放第三針預防重症的好處，果斷取消成效較低的措施，以免市民及社會出現抗疫疲勞。

至於本地社交距離措施方面，何栢良認為，仍要堅持疫苗通及戴口罩等措施，並做好處所通風設備，其他措施如食肆的營業時間和每桌人數等限制都可以取消，「呢啲措施成效細，但好影響市民日常。」建議政府應定期檢討高傳播風險場所的疫苗通行證要求。

醫務衛生局局長盧寵茂早前不點名批評，有人指新冠如同流感會令市民誤解，又指「永遠食花生嘅人講就易」。（資料圖片）

醫務衛生局局長盧寵茂早前不點名批評，有人指新冠如同流感會令市民誤解，又指「永遠食花生嘅人講就易」。何栢良今回應「食花生論」時指，討論復常不應帶有色眼鏡及感情用事，指保持冷靜頭腦，理性討論才對復常有幫助。

他表示，如世界及政府比較認同0.1%死亡率作為可「復常」參考指標，可聚焦如何降低死亡率。他續指，現時已接種復必泰及科興三針染疫死亡率為0.02%及0.07%，因科興在60歲以上長者的免疫反應差，故如長者要接種科興則要打四劑才可將染疫後死亡率降至0.05%，接近0.1%死亡率。

▼9月17日 楊何蓓茵及麥美娟出席「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」▼



+ 9

他以新加坡為例，指該地對接種科興有特別要求，故其不論近三年疫情、今年或第五波疫情期間作計算，死亡率都低於流感，由今年年頭至今新加坡新冠死亡只有693人，而新加坡每年平均588至844宗流感相關死亡。