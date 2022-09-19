商界批防疫政策削競爭力促通關　丘應樺：我諗好快有一個決定

商務及經濟發展局局長丘應樺日前到柬埔寨金邊外訪並已回港。他今早（19日）於港台節目表示，在當地接觸外商時，普遍對香港的「3+4」檢疫安排未有太大意見。談到有商界批防疫政策削港競爭力，希望盡快通關，實施「0+7」等檢疫安排，丘表示相信當局會按研究及數據，「我諗好快有一個決定」。他又稱就吸引人才計劃方面已有初步方向，之後正式公布。



丘應樺日前到柬埔寨出席東盟經貿部長會議，他今早於港台節目《千禧年代》表示會議成功，期間與五個國家舉行雙邊會議，並爭取東盟國家支持香港加入《區域全面經濟合作夥伴協定》，對方反應正面，希望明年7月可成功加入。他又稱，雙方簽訂自由貿易及投資協定，可促進經濟一體化及消除貿易壁壘。

丘又稱，於當地接觸港商，認為當地有不少發展機遇，包括金融、科技、製造業等，形容當地經濟起飛。

已有吸引人才新措施 之後會公布

他又指，港商對「3+4」措施未有太大意見，但希望盡量減省。對於有商界指，疫情令香港競爭力、優勢下跌，希望盡快通關，實施「0+7」，他表示已收到相關意見，政府會按研究及數據，「我諗好快有一個決定」。他又稱，當措施放寬後，對人流、物流、資金流都會有幫助。

近年香港人才流失，丘應樺表示會有吸引人才的新措施，現時已有初步方向，之後會正式宣布。