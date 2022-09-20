渣打馬拉松｜田總稱與政府多日溝通　決定延至明年2月12日舉辦

原定11月20日舉行的的渣打香港馬拉松2022，香港田徑總會上周五（16日）宣布取消。港府連日來指不解田總決定，並多次重申會配合，並表示維園明年2月亦有檔期。今日（20日）有消息指，渣馬將延期至明年2月12日舉行，不過參賽人數未定。



田總中午正式公布，過去多日來與相關部門溝通，獲得政府全力支持，「積極計劃」於2023年2月12日周日舉行第25屆渣打香港馬拉松。



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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田總上周五表示，因未收到批准舉行的通知，距離賽事只餘兩個月時間，在別無選擇的情況下取消今年賽事。文化體育及旅遊局局長楊潤雄在田總公布取消渣馬當日見記者時指，對消息感突然，並稱會叫同事了解情況及提供協助，強調收到有關申請後：「這段時間也很努力處理批准。」

其後體育專員楊德強昨日（19日）於電台訪問中指，田總之前曾考慮改期明年2月舉行，維園屆時亦有檔期，但後來田總決定不延期，直接取消。他又稱會繼續與田總探討不同方向，強調政府會因應疫情、參賽人數及賽道等配合。

行政長官李家超今日於行政會議前見記者，亦指政府立場清晰，希望盡量方便運動賽事及會議盛事，對於主辦單位在雙方探討期間，在未等到政府最後答覆前便作出決定感到失望。他又指體育專員正與主辦單位商討，希望有空間可能會再安排新日期。

▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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田總今日中午正式發新聞稿，指「過去多日來與相關部門溝通，獲得政府全力支持」，積極計劃於2023年2月12日舉行第25屆渣打香港馬拉松。田總強調公眾健康及安全一直是大會的首要考慮，並將嚴格遵守和執行各項防疫指引及措施，亦會繼續與相關部門保持緊密溝通及就疫情的最新發展作出相應準備，讓公眾、跑手及工作人員得以在健康和安全的情況下參加這項體育盛事。

新聞稿中未有交代報名日期及參賽名額等細節，僅指：「感謝各界對渣打香港馬拉松的支持，並將盡快公佈賽事的相關安排。」