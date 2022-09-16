渣打香港馬拉松取消　田總：仍未獲政府批准舉辦　別無選擇下取消

跑迷關注、原定11月20日舉行的的渣打香港馬拉松2022最終取消！香港田徑總會今（16日）傍晚宣布，基於香港疫情狀況，渣馬大會至今仍未收到批准舉行渣打馬拉松的通知，而現時距離賽事只餘兩個月時間，憂慮跑手和持份者無時間準備，在別無選擇的情況下宣布取消今年賽事。



▼渣打馬拉松2021‧賽況▼



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距原訂賽事日只有兩個月 田總憂慮跑手未必充足時間準備

渣打馬拉松原訂在11月20日舉行，現時距離賽事僅餘2個月時間，田總傍晚6時許表示，基於本港的疫情狀況，大會至今尚未收到批准舉行渣打馬拉松2022，惟距離原訂賽事日期只有兩個月時間，憂慮一眾跑手及持份者未必有充足時間做好準備，強調取消賽事的「別無選擇」。

田總感激外界對渣打香港馬拉松的支持，並將繼續留意疫情發展，在許可的情況下盡快恢復賽事。

▼渣打馬拉松2021‧賽況▼



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原定上月尾舉行的「天水圍10K」跑已取消

除了渣打馬拉松外，田徑上月24日亦宣布取消俗稱「天水圍10K」的香港十公里錦標賽，直指政府在開跑前夕，突然大幅削減參賽名額，亦不接納分批起步、強制要求跑手打針等維持賽事規模的建議，批評港府做法令已報名跑手無法享有同等參賽機會，故決定在開跑前4日宣布取消賽事。

新世界維港泳今早落實10.23舉行 參賽名額1,500 個

另一邊廂，「新世界維港泳」今早宣布將於10月23日舉行，健兒將由灣仔金紫荊廣場出發，以尖沙咀星光大道為終點，參賽名額共 1,500 個，周六（17日）起接受報名。

有關方面指，由於疫情未緩和，大會要求泳手必須符合「疫苗通行證」及疫苗接種要求，在活動舉行前48小時內，接受大會安排的核酸檢測，並取得陰性結果，及遞交電子健康申報表，在比賽當日必須自行做快速抗原測試及使用「安心出行」進入賽區。

▼「維港泳2021」▼

