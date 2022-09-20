監警會委員余黎青萍斥香港小姐少布：點解對曾志偉着三點式答問題

童樂居虐兒案驚動全城，警方今日（20日）出席監警會會議時指出，2021年有1232宗虐兒案件，警方在童樂居事件後新增兩項措施，提升調查及檢控效率，包括與律政司成立「易受傷害證人及保護兒童專責小組」，檢控官會在案件調查階段一同檢視證據，成立「易受傷害證人支援隊」，由170名警員為涉案兒童提供支援。



監警會委員在會上關注虐兒及性暴力案件，委員余黎青萍歸究色情暴力電影電視泛濫，是造成本港虐兒問題的元兇之一，要求有關部門跟進。及後她話鋒一轉，直斥無綫電視的「香港小姐」泳衣問答環節，不滿佳麗「少布到不得了」，「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」



監警會今日（20日）舉行例行會議，由警方交代投訴警察課數字。（何瑞芬攝）

警察刑事部刑事支援警司胡妙儀在監警會會議表示，本港去年有1232宗虐兒案件，今年上半年虐兒案較去年同期下跌3%，她指警方在童樂居事件，增設兩項措施保障易受傷害證人，即涉及受虐待的兒童、精神上無行為能力人士、性暴力受害人等。

警設專責組保護兒童 與檢控官共同審視證據

胡妙儀指出，警方在今年初與律政司組成「易受傷害證人及保護兒童專責小組」，以加快調查和檢控效率及保障易受傷害證人福祉，小組檢控官會在警方調查案件初期，一同檢閱證據提供法律意見，她指童樂居案涉及40名受害人，調查隊在5個月內檢視及6萬小時閉路電視，並已拘捕34人。

警方亦於今年7月，增設「易受傷害證人支援隊」，屬警隊新自願兼任職務，現時有170名警員，為易受害傷證人提供支援，進行錄影會面，代表警隊與保護兒童機構溝通等。

監警會委員余黎青萍歸究色情暴力電影電視泛濫，造成本港虐兒問題。（監警會直播截圖）

監警會委員余黎青萍關注性暴力及家暴等問題， 批評現時電視及電影的色情暴力元素泛濫，要求電檢處及相關部門「睇清楚啲」，她話鋒一轉，指斥「香港小姐」選美比賽參賽佳麗「個個少布到不得了」：

答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。 余黎青萍

投訴警察課首8個月接763須匯報投訴

投訴警察課今年首8月有763須匯報投訴，較去年同期935宗下跌18.4%，當中49宗嚴重指控，分別為毆打38宗、濫用職權7宗、恐嚇及捏造證據各有2宗；其餘714 宗屬輕微指控，分別為疏忽職守419宗、行為不當281宗及粗言穢語14宗。

首8個月獲監警會通過的投訴有902宗，當中撤回投訴342宗，證明屬實32宗、未經舉報證明屬實有18宗、無法追查276宗、並無過錯68宗、虛假不確 16宗、簡便方式解決107宗。