監警會｜警隊跟進使用武力建議　發射催淚煙後將加強指示群眾離開

監警會今日（21日）舉行例會，警方在會上簡報有關武力使用的監警會建議，並提供由反修例風波衍生的投訴統計數據，以及 52 項建議的跟進情況。監警會主席王沛詩、宣傳及社區關係委員會主席陳錦榮及秘書長梅達明將於會議結束後會見傳媒。



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監警會審視報告提出13項警隊武力使用關注

行動部高級警司方志堅表示，監警會審視報告提出13項警隊武力使用關注，分別有4項與催淚煙等裝備有關、有4項涉武力使用指引、3項涉行動指揮及2項宣傳策略，警隊就此作出15項跟進措施。

低殺傷力武器仍有效處理暴力示威 學者已否定催淚煙會釋出有害氣體

裝備方面，就監警會關注催淚煙、胡椒球等使用情況，方志堅強調，低殺傷力武器：「依然有效處理暴力示威，製造安全距離，希望有效驅散，避免短兵相接而造成更多人命傷亡。」他又指，不少報道及學者已否定催淚煙會釋出有害氣體，亦有學者指燃燒過程及時間並不足以製造二噁英：「即使喺使用數量最多嘅中大及理大行動，相關泥土及水質樣本都沒發現超標。」

方志堅續指，身處催淚煙人士，只要遠離約30分鐘，症狀會慢慢消散，他舉例美國國會山莊示威，執法部門有使用催淚煙，甚至在室內發放，強調警方武力使用原則是符合聯合國要求及與外國警隊相符。

胡椒水發射器及胡椒球發射器符合國際標準

方志堅提到，警隊有低殺傷力武器作為武力選項，包括早前引入的胡椒水發射器，及一直應用的胡椒球發射器，認為可以將傷害及影響減到最低，相關武器是符合國際標準，亦有不少國家應用。

監警會主席王沛詩（右九）與一批成員5月30日到訪警察機動部隊總部，在合照中，可看到 將投入使用的小型水炮車（後左）及「劍齒虎」裝甲車（後右）正式曝光。(監警會提供圖片)

加強情境為主導訓練 利用360度場景增強警員判斷力

在內部訓練方面，警隊就武力使用指引、內部手冊及訓練內容作出評估，讓警員在決定使用武力時，進一步考慮是否對周遭環境造成較大影響，亦要考慮受眾的離開路線，評估在封閉環境例如商場等的武力使用；警方亦加強情境為主導訓練方式，新採用360度場景訓練系統，讓警員置身示威現場，增強判斷力、指揮及溝通能力。

在行動指揮方面，警方已強化內部核心指揮小隊，會選拔具經驗的人員擔任戰術顧問，方志堅指前線指揮官在大型混亂環境，未必充分掌握使用催淚煙後驅散路線，因此戰術顧問可以為前線指揮人員提供即時意見。

在宣傳策略方面，警方會加強訊息發放，例如利用社交媒體、公共關係科等告知行動目標， 如有需要會發出勸籲及警告，當使用催淚煙時，會發放警告和指示離開路線，令行動更有效。