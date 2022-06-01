監警會訪警察機動部隊總部　「劍齒虎」裝甲車小型水炮車正式曝光

獨立監察警方處理投訴委員會主席王沛詩等27名委員和秘書處職員周一（5月30日）前往警察機動部隊總部，跟進警方落實專題審視報告改善建議的情況。警方在活動上介紹最新購置、並即將投入使用的防彈「劍齒虎」裝甲車及小型人群管理特別用途車（小型水炮車），令這兩大新裝備正式曝光。



監警會成員5月30日到訪警察機動部隊總部，其間觀看一次處理騷亂演習。(監警會提供圖片)

在2019年反修例事件後，監警會於2020年就警方執法爭議發表專題審視報告。王沛詩聯同11名委員和15名秘書處職員於周一前往警察機動部隊總部，以跟進警方落實專題審視報告改善建議的情況，檢討警隊的武力使用指引和守則，並加強警務人員就處理騷亂的培訓 。

監警會表示，在是次活動中，校長（警察機動部隊）陳健國講述部隊於五大範疇採取的跟進行動，包括：

（1）前線人員的防暴訓練、

（2）處理騷亂的指揮和協調工作、

（3）在騷亂中向公眾發放訊息、

（4）催淚煙的效果及

（5）警方處理騷亂的指引。

「劍齒虎」及小型水炮車並即將投入使用

監警會引述校長強調，警方的武力使用指引嚴格遵循聯合國大會通過的《執法人員使用武力和火器的基本原則》，並向監警會展示一系列低殺傷力武器，指警方在使用相關武器時嚴格遵守海外製造商編撰的操作手冊，以及《原則》。警方 亦在活動上介紹最新購置並即 將投入使用的防彈「劍齒虎」裝甲車及小型人群管理特別用途車。

他們隨後觀看一系列以情境為本的實踐演習，從中了解前線警務人員在提升武力使用的認知後，如何運用不同程度的適當武力和防暴戰術，處理各種規模的騷亂活動。四名監警會委員更親身穿上全套防暴裝參與演習，體驗防暴小隊如何應對騷亂情況的嚴峻挑戰，監警會指這些經驗將有助委員進一步了解防暴人員可能遭受投訴的情況。

監警會主席王沛詩（右九）與一批成員5月30日到訪警察機動部隊總部，在合照中，可看到 將投入使用的小型水炮車（後左）及「劍齒虎」裝甲車（後右）正式曝光。(監警會提供圖片)

王沛詩：助公平地審核由騷亂衍生投訴個案

王沛詩在參觀後表示，警隊積極落實會方在專題審視報告提出的52項改善建議，其中警方就武力使用的建議推出多項改善措施，提升前線人員處理騷亂情況的能力。她指是次活動不僅讓委員了解警方如何在有需要時使用最低程度武力處理騷亂，更有助會方公平地審核由騷亂衍生的投訴個案。