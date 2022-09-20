全港唯一紙包飲品盒回收商被逼遷　創辦人冀於環保園設廠無縫交接

全港唯一紙包飲品盒回收商Mil Mill，位於元朗工業邨的廠房，因科技園公司要轉型發展創科收回不獲續租，面臨逼遷命運。Mil Mill聯合創辦人葉文琪指，當年建廠時用了大量時間尋找合適地方，原本工業邨租約租期為3年，但園方上年向Mil Mill表示要每年續租，今年再被告知不能續約。葉文琪希望獲更多寬限時間，直到2025年環保園廠房可作回收紙包飲品盒，以無縫交接。



綠惜地球環境事務總監朱漢強認為，Mil Mill加強了市民回收紙包飲品盒的習慣，如Mil Mill要停運一年大約20多億紙包飲品盒將要重新流入堆填區，對公眾而言對回收業的信心亦會受打擊，回收業者的信心亦會下降。



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葉文琪表示，現時廠房主要處理紙包飲品盒，每日可處理約三噸的紙包飲品盒，將它們變成纖維用作製紙，另外亦會處理雜紙，將下價紙回收做成纖維，並出口到中國大陸等地，又指如廠房24小時運作每日可處理60噸紙種。

葉文琪希望科技園可認真考慮情況，期望可有更多時間寬限期，直到2025年環保園的廠可作回收紙包飲品盒。（資料圖片）

Mil Mill於2019年成立，葉文琪指當時用了大量時間尋求合適地方設廠，而創科局就表示工業邨有地皮長時間空置，當時的租約是3年，加上並無發展計劃，作為創新工業，本港第一個引入紙包飲品盒回收的工廠，感覺園方當時亦支持Mil Mill的設廠。

後來科技園公司要發展微電子，工業邨定位有轉變，去年向Mil Mill表示要每年續約。葉文琪說，考慮到回收廠建廠需花上九個月，希望可續約，但今年卻不能續約需遷出。葉文琪又指，科學園的再工業化計劃不包括回收紙包飲品盒，令他感莫名其妙。他指，廠內全部都是重型科技，亦是唯一使用有關技術的回收廠，「佢哋目標係高科技，咁我哋𠵱啲唔係。」

創辦人葉文琪︰環保署提供三幅短租地

環保署其後向他們招手，有三幅用地可按短期租約形式出租。葉文琪指，要認真觀察地方是否合適，而原本廠房空間亦不夠，都要物色合適地點。葉文琪希望科技園公司可認真考慮情況，期望有更多寬限時間，待2025年環保園的廠房可作回收紙包飲品盒，以無縫交接。

葉續說，他們在「綠在區區」及各區的回收點，總共有超過600個，近100萬人有清潔回收的習慣，如突然中斷回收，要重新建立回收習慣困難。他又指，廠方亦會繼續尋找地方建廠，但需要時間，又會研究如何將設備微型化，探討可否在面積較細的廠房繼續運作。

朱漢強認為Mil Mill加強了市民回收紙包飲品盒的習慣，如Mil Mill要停運一年大約20多億紙包飲品盒將要重新流入堆填區。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

環團︰料回收廠停運一年 已有逾20億個紙包飲品盒流入堆填區

朱漢強認為，Mil Mill加強了市民回收紙包飲品盒的習慣，如Mil Mill要停運一年，大約20多億紙包飲品盒將要重新流入堆填區，令公眾對回收的信心受打擊，回收業界的信心亦會下降。他說，前任特首曾蔭權曾指環保是本港六大產業之一，但港府環保部門及科學園之間的協作上，一再令人失望。