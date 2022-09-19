元朗工業邨轉創科　紙包飲品盒回收廠遭逼遷或停運　獲新加坡招手

近年香港科技園銳意將工業邨重新定位，更改名成「創新園」，不過轉型過程中，卻要犧牲環保回收廠。位於元朗工業邨的「喵坊Mil Mill」，是全港唯一一間可處理紙包飲品盒及雜誌封面等夾層包裝紙的回收商，不過該公司指，上周接到業主科技園公司通知不再續租，更面臨逼遷要求在年底遷出，對方解釋因工業邨要轉型發展微電子中心。



Mil Mill現時每日回收兩至三噸紙包飲品盒，該公司聯合創辦人葉文琪指，由於覓地建廠需時，倘年底要停運，日後相關回收物或全部要棄置到堆填區，故希望對方給予三年寬限期。



回收廠在港被冷待遭遇逼遷，香港主要競爭對手新加坡則向Mil Mill招手，希望協助他們到當地設廠，不過葉文琪坦言：「我喺香港出世、香港大，做咗回收後對社區歸屬感更加大，我哋唔想放棄香港呢個地方。」



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紙包飲品盒等夾層包裝紙，因含有塑膠等物料，曾被視為不可回收，單在2020年每日平均已有約66公噸棄置到堆填區。專門處理紙包飲品盒及雜紙的回收製漿廠Mil Mill，於2019年10月開幕後，「綠在區區」等回收站，收到的紙包飲品盒，均會送到Mil Mill處理，並轉化成紙漿，再製成抹手紙、廁紙等。

紙包飲品盒回收網絡由零開始，葉文琪指，回收廠現時已有接近600個回收點，包括綠在區區的「回收便利點」。他舉例指，目前紙包飲品盒一日回收量達兩至三噸，即達20多萬個紙包飲品盒；而辦公室紙及紙皮以外的雜紙，每日處理量亦有10噸。他笑言，即使是月餅盒及撲克牌，亦可回收打漿。而其他回收物如塑膠及電器等，Mil Mill亦會協助處理，在廠房分類再交予其他回收商。

元朗工業邨擬轉型微電子中心 現有業戶遭趕走

雖業務漸上軌道，不過Mil Mill本月初收到科技園公司通知，至今年12月底租約期滿將不獲續租，須交還廠房用地。Mil Mill另一聯合創辦人盧智聰則指，收到消息後立即約見科技園公司，其代表在會上解釋因「微電子中心會喺後面做，周邊廠房都陸陸續續唔再續約，因為會影響到項目進行。」

盧無奈表示，四年租約期間，有兩年受疫情影響，廠房真正運作時間不長；而設立Mil Mill前，二人花上近兩年時間覓地設廠，安裝機器時間亦長達九個月，要搬廠也不容易，故曾向科技園公司提出延後搬遷期，惟對方「企硬」回覆指不會考慮。

盧直言，如Mil Mill因廠房搬遷問題而要停運，現時綠在區區、商場及學校等回收點，亦將停收紙包飲品盒：「最可惜唔係我哋投資咗落去嘅，而係整個回收鏈會即時斷咗。」他希望回收廠能繼續營運，避免有價值回收物，最後要棄置到堆積區。

回收廠望有更充裕時間另覓地點設廠

「花咗咁多心血當然係希望持續經營落去，但無諗過放棄，因為我哋係好想繼續做呢樣嘢。」葉文琪直言對事件感到失望，但亦稱明白科技園公司或無法長期租出予Mil Mill營運，強調願意搬遷，但希望可設三年寬限期，讓他們可有充裕時間另覓地點設廠。

Mil Mill現時主要出售的環保產品為再造紙巾，葉文琪與盧智聰二人原本滿腹大計，冀指發展用回收物製成貓砂，甚至環保棺木。然而因發展要額外添置機器，故暫時擱置計劃：「無一個穩定嘅基礎同地方去營運，𠵱家只係救火，根本處理唔到長遠發展。」

在港遇無情逼遷 新加坡卻邀請探討在當地設廠建回收網

二人惆悵之際，新加坡就向Mil Mill招手，邀請二人商討將回收模式搬到當地，並探討在當地設廠的可行性。葉文琪解釋，新加坡早年垃圾處理方法已改為應用新式焚化爐，故回收率遠低於香港。近年新加坡當局銳意提升回收率，並邀請Mil Mill就建立回收網絡提供意見，對方表明願意協助在當地覓地建廠。

葉文琪︰唔想放棄香港呢個地方

葉文琪與盧智聰在港花近千萬元投資建廠，營運三年後亦出現虧蝕，現今更面對無情逼遷危機。不過葉文琪直言，仍未想過放棄在港經營Mil Mill：「我哋做回收同社區交往愈多，對社區感情愈深厚，唔想放棄香港呢個地方。」而最令他感動的是市民的支持，並稱不少市民特意收集家中的雜紙及紙包飲品盒，郵寄至Mil Mill廠房：「全部都好乾淨，有啲人眼中係寄垃圾，都要堅持寄過嚟畀我哋處理。」

曾向環保署求助暫未獲回覆

在覓地方面，盧智聰指，曾電郵環保署尋求協助，但暫時沒有回覆。他解釋，由於項目獲回收基金資助，故對廠房選址有一定要求，包括須符合污水及廢物處理規例等；另外，電力供應亦須足夠。他直言Mil Mill已發展回收技術及網絡，但欠缺廠房用地，故希望政府可協助覓地：「唔一定係環保園，最重要係租約可以持續長時間。」

科技園公司︰工業邨重新定位為創新園 按需要再給予寛限期

科技園公司回覆表示，與Mil Mill母公司資訊機密處理有限公司於2019年所簽訂之短期租約已完結。經過溝通，去年作出特別安排續約一年，強調會繼續與該公司協商其遷出時間，按需要再給予寛限期。科技園公司又指，去年已將三個工業邨重新定位為創新園，致力推動「再工業化」發展，並會根據相關原則，謹慎規劃創新園用地，並設有既定政策及審批程序，要求承租人依照租約條款營運。

環保署回覆《香港01》指，並不知悉今次事件，會先向有關方面了解，再看有沒有需要提供協助的地方。就回收紙包飲品盒方面，該署表示一直積極尋求方法加大紙包飲品盒的本地下游回收能力，包括正在物色更多經營者提供服務，並預計環保園紙漿生產設施可於2025年開始運作，屆時本地紙包飲品盒回收能力會大幅增加。

在土地支援方面，環保署指一直與相關部門合作，尋找合適的短期租約用地，供回收業界競投使用；以及經公開招標出租環保園用地，為回收業界提供長期用地。現時專供回收業界競投使用的短期租約用地共有18幅，佔地共4.7公頃；並將有三幅專供回收業使用的短期租約用地公開招標，適合經營各類回收業務，包括廢紙回收。而環保園剩下兩幅合共約1.3公頃土地仍未出租，有關下一幅短期租約用地及環保園用地公開招標的時間表，該署指會在適當時間向外公布。