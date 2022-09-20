一樓一鳳經營者認與警協議　定期安排妓女供警掃黃拘捕　囚12個月

在灣仔經營「一樓一鳳」的男子，涉嫌與警方有「通風報信」的協議，定期安排妓女供警方拘捕，被廉署拘捕並控以妨礙司法公正罪，惟他否認控罪後，未有再返回法庭應訊。該男子早前從內地返回法庭時被捕，他今（20日）在東區法院認罪，被判入獄12個月。



陳並認曾未依法庭指示歸押

被告陳肇其，60歲，承認兩項串謀妨礙司法公正，及一項無合理因由而沒有按照法庭的指示歸押罪。

被告陳肇其於2019年否認控罪後曾潛逃，近日才再被捕及到法院認罪。（資料圖片）

控方案情指，陳與男子章逸星，於2016年5月至2017年3月期間，在灣仔區兩座大廈經營多間「一樓一鳳」。警隊於灣仔區特別職務隊，案發期間曾到該兩座大廈進行執法行動。

在警掃黃時安排妓女供警拘捕

陳承認與章及其他人士串謀，定期安排預定數目的妓女供警方拘捕。他們獲知警方會進行掃蕩行動的日期後，會在指定房間，安排預作被捕的妓女，警方到場後亦會到該些指定房間跟進調查及進行拘捕。

同案另一被告章逸星受查時透露有警員接觸求合作「交人」。（資料圖片）

另一被告指警要求合作交人

廉署接獲貪污投訴展開調查後，起訴陳及章2人。章受查時透露，他在灣仔經營「一樓一鳳」服務。一名不知名的男警在2016年5月接觸他，聲稱在富士大廈掃黃無果，表示其生意須得到警員的許可，又說章應知怎樣做。章稱因怕警方會更嚴厲執法，決定合作「交人」，並通知陳和另外5名任內地妓女「扯皮條」的「馬伕」，眾人同意日後會安排持雙程證的妓女供警方拘捕。該不知名男警會事先致電或以微信向章「通水」，該些馬佚每次會交出4至5名妓女，警方則按情報只搜索該些房間。章於2019年已認罪，被判入獄20個月。他後來提出上訴，獲減刑至入獄15個月。

陳否認控罪後曾潛逃

陳於2019年10月在東區法院否認妨礙司法公正罪，案件押後至2020年1月2日再上庭時，陳卻未有現身應訊，法庭發出拘捕令。陳於今年7月25日由內地返港時被捕，被加控一項無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押罪。

案件編號：ESCC 1490/2019