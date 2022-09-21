曾涉貪污案督察被停發退休金及長俸 政府追已付約440萬元勝訴
撰文：朱幼麗
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曾涉收黑幫利益最終獲判罪名不成立的前警務督察林達明，在接受紀律聆訊期間退休，後遭政府停發退休金及長俸，他曾就此提出覆核，並一度成功及獲發約440萬元款項，惟後來政府上訴得直，並向他追討已發的款項，林再提覆核，去年被裁定敗訴。律政司遂申請以簡易判決方式，要求聆案官裁定向林追討已付的款項。高院聆案官黃健棠今(21日)在林缺席聆訊下，直接裁定律政司勝訴，兼得訟費。
原告是律政司司長，被告是林達明，林並無出席今日的聆訊。
退休時紀律聆訊未有結果
林在退休前任職警務督察，他於1997年因涉嫌接受黑幫賄賂被廉署拘捕，並兩次在區域法院受審，均被裁定罪名不成立。警方於2003年對林召開內部紀律聆訊，指林涉嫌與黑幫成員為伍，並疑未經許可接受財政利益，林於2008年55歲退休，當時紀律聆訊仍未有結果。
申請司法覆核一度勝訴
公務員事務局引用《退休金利益條例》，指紀律聆訊若非因林退休而被迫中斷，林必會被判違紀，拒向林發退休金及長俸。林曾就此提出司法覆核，並曾獲判勝訴，政府之後曾向林發放退休金和長俸約440萬港元。但後來政府提上訴獲裁定勝訴，並發還予特首重新考慮。
再提覆核被裁定敗訴
政府之後再決定停向林發退休金，並向林追討已收取的退休金及長俸，林卻拒絕歸還，政府遂入稟向林追討。林提出反申索，指政府沒有發放涉及2012年及2013年的長俸等近30萬元。他2015年就政府拒發退休金的決定再提出司法覆核，去年被裁定敗訴。律政司遂就本案申請簡易判決。
林未有是次申請提反對理由
聆案官於裁決指，林一直沒有就本案呈交任何誓章及提出任何反對理由，林在2015年的司法覆核被裁定敗訴後，沒有提出上訴，今裁定律政司勝訴，並剔除林的反申索。
案件編號：HCA 2090/2012