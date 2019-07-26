【七警上訴】兩脫罪警應可獲發全部薪金　能否復職還看紀律聆訊

涉案的七名警員於事發翌日已遭停職，經歷審訊及上訴聆訊已近5年，上訴庭今裁定其中劉興沛及黃偉豪上訴得直，控罪撤銷，恢復清白之身。不過有熟悉的法律界人士指，兩名脫罪警員會復職與否，要視乎警隊內部紀律聆訊結果，該法律界人士認二人復職機會大。該法律界人士又指，二人現時已可重新獲支全額薪金，亦可以取回因被檢控及定罪而扣起的薪金。

警員劉興沛及黃偉豪，前年一同獲保釋，今日亦一同上訴得直。（資料圖片）

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本案事發於2014年10月15日，即佔領運動期間，社工曾健超在龍和道向警員潑液體被捕後，遭涉案七名警員帶往暗角毆打，而翌日七名警員均遭停職。

兩警應可重新獲發全部薪金

有熟悉相關事宜的法律界人士解釋，劉興沛及黃偉豪早前被裁定罪成後，警方已停止向他們發薪。但兩人今獲撤銷控罪，將會重新獲發薪金。同時，與被檢控後要暫扣起部份薪金不同，他們將會獲發全部薪金，亦可取回由被檢控至今被扣起的薪金。若二人本獲發警察宿舍，獲撤銷控罪後，或可取回相關福利。

獲撤銷控罪復職機會大

至於復職方面，該法律界人士指兩人將先要面對紀律聆訊，復職與否要視乎紀律聆訊結果，但該法律界人士認為兩人復職機會大。

律政司今表示，會研究法庭的判案書和主控官的報告，然後決定是否需要跟進。 該法律界人士指，若律政司一方提出上訴，或會令兩人的紀律聆訊押後，但期間他們仍然獲支全薪。

警員被檢控即被暫扣部份薪酬

據《警隊條例》第17條，非憲委級即總督察級或以下的警務人員，若因涉刑事罪行而將面對刑事程序，警務處處長可基於公眾利益需要，下令其停職，不過若只是被捕，就算停職也可獲支全薪，直至遭檢控，警方才會審批應否暫扣部份薪金，最高可扣一半。