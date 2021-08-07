蔡展鵬平調　仍須過紀律聆訊　消息：周一鳴調任刑事及保安處處長

警方國安處處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩店，至今一直停職休假。事件有新進展，警務處處長蕭澤頤今日（7日）指，案件無刑事成份，將於8月復職並調任人事及訓練處處長。

消息指，國安處處長一職仍未有着落，而被視為「明日之星」、原任人事及訓練處處長周一鳴，將調任刑事及保安處處長。

值得注意的是，蔡展鵬事件仍未落幕。由於蔡為高級警務人員，將由公務員事務局會按《公務人員（管理）命令》處理事件。根據條文，若被裁定有不當行為，或會面臨革職。



袁旭健或「坐正」副處長 國安處長未有着落

根據現時警務處網頁資料，副處長（行動）一職仍然懸空；而人事及訓練處處長則為周一鳴。消息指，國安處處長一職目前仍未有着落，仍然兩位助理處長署任。至於原任人事及訓練處處長周一鳴，將調任刑事及保安處處長。

而署任副處長﹙行動﹚兼任刑事及保安處處長袁旭健，有可能於本月中正式「坐正」副處長。

「明日之星」周一鳴平調刑事及保安處 涉獵不同範疇

周一鳴被視為「明日之星」，於2019年反修例期間，曾處理工大學事件立功，近年間短時間內被調掌涉獵不同範疇，現被內部「睇高一線」。

蔡展鵬於3月涉及光顧無牌按摩店後休假至今，事件早前曾經由三合會罪案調查科作調查，不過警方於5月完成調查後指，蔡無不道德、無違法，亦無違規行為，並會將案件轉交律政司處理。事隔約3個月，一哥蕭澤頤交代事件指，律政司亦已回覆指無牽涉刑事成份。

警務處處長蕭澤頤今日交代蔡展鵬事件進展。（廖雁雄攝）

不過，由於涉及高級警務人員的紀律行為，需要交由公平公正的獨立部門處理，因此會根據相關機制交給公務員事務局處理及調查。他又強調，「公務人員管理命令」獨立於警隊紀律機制，相信會嚴謹處理。

據了解，若涉及違規行為的警務人員達警司級或以上，即屬憲委級，需要交由公務員事務局展開紀律聆訊及處分。而警隊憲委級人員，即由警司、高級警司、總警司、警務處助理處長、高級助理處長、副處長，以至處長，人事變動事宜受《公務人員（管理）命令》規管。

《公務人員（管理）命令》於1997年訂立，條文列明行政長官可對涉行為不當的人員進行聆訊，若聆訊後裁定行為不當，可對其處以懲罰，包括革職或暫時停職。