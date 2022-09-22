港大研究：中藥雞血藤提取物可抑制新冠病毒　具開發預防藥物潛力

新冠肺炎肆虐全球近三年，香港大學醫學院一項跨部門研究發現，天然中藥雞血藤內的提取物SSP，可以黏附呼吸道黏膜上一段長時間，能直接阻斷新冠病毒與細胞膜受體結合，以抑制及阻止病毒入侵，實現中西醫結合開拓新醫學範例。



港大醫學院中醫藥學院與微生物學系和愛滋病研究所進行研究，發現天然中藥雞血藤提取物（SSP）對SARS-CoV-1、SARS-CoV-2、流感和HIV-1等病毒具有廣泛的抗病毒活性，對SARS-CoV-2的變異株Omicron、Delta等亦有效力，反映雞血藤的提取物對新冠病毒、H5N1流感，以及愛滋病等病毒均具有廣泛的抗病毒性。

港大中醫藥學院首席執業講師陳建萍指，SSP已通過相關驗證生產。由於其成本低，效益高，可以產生預防作用。「成本如生產口罩，（使用製劑的效果）像戴一個隱形口罩，可以每天使用。」她指，SSP日後可製成噴劑、搓手液等產品，以阻止病毒在口、鼻咽部入侵和繁殖，男女老少均適合使用。

陳建萍期望，提取物能盡快加以開發和生產成製劑，解決人類重大疾病，尤其是新冠肺炎。（葉海瀅攝）

陳建萍表示，其研究成果已申請多項國際專利，現時交由港大技術轉移處進行商業化工作。她期望，提取物能盡快加以開發和生產成製劑，希望藥物能解決人類重大疾病，尤其是新冠肺炎。