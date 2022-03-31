港大中醫5款藥膳對抗Omicron失眠後遺症　苦丁肉桂茶可調理月經

【Omicron後遺症失眠】香港第五波新冠肺炎疫情開始回落，不過不少曾患Omicron的人士在康復後都出現後遺症，而失眠便是其中一個常見的後遺症狀。日前，香港大學醫學院中醫藥學院高級中醫師吳瑋博士就推介了5款中醫藥膳來改善失眠情況，其中一款更適合月經不調的女生飲用，有需要的女生記得留意。



失眠是女生常見的Omicron後遺症之一，而長期失眠不但影響日常生活，更有機會增加出現精神問題及患上慢性疾病的風險。中醫角度一向主張以飲食來調理人體疾患，港大醫學院中醫藥學院高級中醫師吳瑋博士就為女生推介了5款可改善失眠情況的中醫藥膳，不單可以解決失眠問題，更有調理月經、通便等功效。

Omicron失眠後遺症│失眠是女生常見的Omicron後遺症之一。（gettyimages）

Omicron失眠後遺症│苦丁肉桂袋泡茶

材料：苦丁茶 5克、肉桂2克、夜交藤3克

沖法：把所有材料搗碎，開水沖服代茶飲

適合人士：用於失眠頭昏、腰脊酸軟、神疲倦怠、陽痿遺精及月經不調等人。

Omicron失眠後遺症│苦丁肉桂袋泡茶可改菩失眠及調經。（gettyimages）

Omicron失眠後遺症│龍眼蓮子羹

材料：龍眼肉、蓮子、百合、冰糖各20克

煮法：把所有材料放入大碗蒸透食用

適合人士：用於不易入睡、多夢易醒、再睡困難、心悸、健忘、神疲乏力、不思飲食及食後腹脹等人。

Omicron失眠後遺症│龍眼蓮子羹有助改善不易入睡、多夢易醒的情況。（gettyimages）

Omicron失眠後遺症│人參桂圓醴

材料：野山參5克、桂圓肉200克、三蒸米酒1000毫升及冰糖適量

煮法：把所有材料放入玻璃樽，加蓋密封半個月，每天早晚各飲20毫升。

適合人士：用於失眠心悸、膽怯驚恐及終日心神不定等人。

Omicron失眠後遺症│人參桂圓醴用於失眠心悸、膽怯驚恐及終日心神不定的人士。（gettyimages）

Omicron失眠後遺症│山楂神曲茶

材料：山楂、神曲、紅茶各10克及適量冰糖

沖法：把所有材料加入沸水浸泡10分鐘即可飲用

適合人士：用於不得眠伴脘腹脹滿疼痛、噁心嘔吐、口氣難聞、大便不爽或泄瀉等人。

Omicron失眠後遺症│山楂神曲茶沖水浸泡10分鐘即可飲用。（gettyimages）

Omicron失眠後遺症│桑椹茉莉飲

材料：桑椹20克、百合20克、茉莉花5克

煮法：先把桑椹及百合濃煎，煲滾後倒入盛有茉莉花之容器，加蓋靜置10分鐘飲用。

適合人士：用於徹夜難眠、多夢易驚、性情抑鬱及煩悶不舒等人。