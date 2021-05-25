港大中醫生返內地實習須打針　有學生稱持醫生證明不獲豁免

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-26 00:02

近日多間資助大學響應政府「谷針」，有港大中醫藥學院學生向《香港01》投訴指，昨日突然接獲校方通知，要求即將到內地中醫院實習的25位學生接種新冠疫苗，否則不能夠順利於明年畢業。校方今日（25日）亦倉卒安排中醫生到社區中心打針，以確保學生能夠於6月中出發。

有不願具名的學生批評校方要求苛刻，即使持醫生證明，也不獲豁免，有患哮喘、高血壓的同學無奈選擇打針。《香港01》向港大查詢，正候回覆。

有港大中醫藥學院學生投訴指，昨日突然接獲校方通知，要求即將到內地中醫院實習的學生接種新冠疫苗。（資料圖片)

完成40周臨床實習為畢業條件

港大中醫全學科學士課程為六年制，其中一個畢業條件，是學生須於最後一年到內地中醫藥大學附屬學院，完成約40周臨床實習。有港大中醫藥學院五年級學生向《香港01》指，今年約25位中醫生須到上海中醫藥大學曙光醫院實習，直至昨日前，校方也稱打針並非必須。

不過，他稱校方昨日突然「轉軚」，向中醫生發出電郵，並引述曙光醫院最新疫情防控要求，「只能接收接種過疫苗的同學到醫院進行實習」，故院校倉卒安排未有打針的學生，今日到社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。

港大中醫藥學院今日安排未有打針的學生，到社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。（資料圖片)

懷孕才可獲豁免 拒打針須延期畢業

該學生表示，據其了解，當時有至少10位同學尚未打針。他指，這批同學曾與中醫藥學院校方代表接觸，提出能否以檢測替代打針等方案，惟校方均稱不可行，強調「唔係你話想就得」。他引述校方稱，即使持醫生證明不適宜打疫苗，也不獲豁免打針，拒絕打針的學生只能選擇延期一年畢業，或「除非你係大咗肚，否則無得唔打」。他指有患哮喘、高血壓的同學無奈選擇接種疫苗。

他表示，此前一直對接種疫苗感到憂慮及有保留，若非為求預期畢業，現階段不會選擇打針。他批評，校方未有盡力與內地醫院商討豁免打針的安排，不禁哽咽道：「好傷心，好似條命唔係自己咁。」

盼延後一周北上 以防需治療副作用

昨日才接種第一針的港大中醫生，將獲安排於6月15日接種第二針，並於四日後、即6月19日出發到內地，接受28日隔離後，7月中正式開始到醫院實習。他坦言如今大局已定，只期望校方可以容許延遲一周出發，讓學生可以有較多時間觀察打針後反應，一旦有強烈副作用也能在港治療。

▼八間資助大學接種新冠疫苗措施▼