示威者起飛腳踢警員兼圖搶霰彈槍　定罪地盤工指囚7年過重求減刑

地盤工人於2019年10月與他人在旺角非法集結，並與數人遇上「落單」警員時，眾人涉群起襲擊警員，包括向警員起飛腳及圖搶其霰彈槍等，工人最終因非法集結、襲警及企圖搶劫等3罪，被判囚7年。工人認為刑期過重，今(23日)到上訴庭要求減刑，法官彭偉昌希望有更多搶警槍案例作參考，批准上訴許可，並准案件轉由上訴庭3名法官處理。



上訴人謝信誠（32歲，地盤工人）承認非法集結及襲警罪，他經審訊後被裁定企圖搶劫罪亦罪成。控罪指謝於2019年10月13日在旺角非法集結，並襲擊及企圖搶警員X的雷明登霰彈槍。

2019年10月13日旺角及多區發生衝突及破壞事件。(詳看下圖)

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數人搶犯後襲擊落單警

案發當天旺角有示威，數名男女涉在旺角「搶犯」時，有人向當時「落單」的警員Ｘ起「飛腳」，另一人則企圖搶X的霰彈槍。原審時謝被裁定有份參與事件，故裁定罪成。

控辯爭議案件嚴重性

彭官曾一度質疑原審官在裁決時是否認為謝屬夥同犯罪，及會否用錯案例，控方堅稱案件屬夥同犯罪，原審官判刑時亦有提及這因素，故認為她參考的案例無誤，7年刑期亦非過重；辯方卻認為原審法官判刑時混淆事實，案發時被告並無使用武器等，認為案件並非如此嚴重。

官稱想有更多搶警槍案作參考

彭官又稱，在當時環境搶警員槍也屬嚴重，想有更多關於搶警槍案例作參考，最後批准上訴許可，並准案轉發3名法官處理。

案件編號：CACC 250/2021