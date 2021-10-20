警員遭起飛腳　地盤工乘機搶槍遭判囚7年　官指仍不足反映刑責

前年10月旺角衝突期間，警員追截得一名男學生時，有黑衣男子為「搶犯」飛起腳踢倒警員，期間一名地盤工人涉嫌企圖搶警員的霰彈槍。地盤工與被截男生就企圖搶劫及拒捕等罪今日（20日）判刑，法官判刑指，地盤工直認自己為洩憤而襲警，可見他目無法紀，又涉與另一人進行襲擊及搶槍，所涉暴力程度嚴重，認為區域法院的權限不足以反映其刑責，最終判他囚7年，即區院的判刑上限；同案只涉拒捕的男生則被判入更生中心。



首被告謝信誠（31歲，地盤工人）被控非法集結、襲警及企圖搶劫3項罪名，他承認首兩項罪名，但否認同日同地企圖搶警員X的雷明登霰彈槍，但經審訊後被裁定罪成。

次被告陳家俊（18歲，學生）則否認一項拒捕罪，指他同日同地拒絕執行職務的警員X，在審訊後亦被裁定罪成。

法官指警員用最溫和方法執行職務 卻遭群起圍攻

首被告求情指，他為公義參與社運，起初只是幫忙搬物資，後來因不滿警方及政府加入示威；次被告求情則指，在事件中受到警方武力對待，令他患上創傷後壓力症候群。

法官謝沈智慧指，雖然事件實屬突發，不涉預謀，但涉針對警員，認為涉事警員已用最溫和方法執行職務，卻遭群起圍攻。首被告協助他人逃走為加刑因素，稱他要參加非法集結，又要警方不執法的話，實在橫蠻無理。雖然警員終只受輕傷，但非因為首被告留手，而是因為警員有裝備保護。

2019年10月13日旺角及多區發生衝突及破壞事件。(詳看下圖)

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指搶槍地盤工為洩憤而襲警 目無法紀

謝官又指，首被告直認自己為洩憤而襲警，可見他目無法紀，又涉與另一人進行襲擊及搶槍，所涉暴力程度嚴重。雖然被搶的槍枝鎖上保險掣，但被告並不知情，認為區域法院的權限不足以反映其刑責，終判首被告囚7年。

而只涉拒捕罪的次被告則因為其年齡等因素，被判入更生中心。

案件編號：DCCC574/2020