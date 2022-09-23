日本自由行｜縱橫遊網站流量飆升　來回機票連5晚酒店收$5600

世界各地陸續「開關」，港府今午（23日）公布，抵港檢疫安排由「3+4」改為「0+3」，登機前不需接受核酸檢測。適逢日本於下月11日重啟免簽證入境旅遊，日圓匯率創新低，縱橫遊常務董事袁振寧表示，自下午3時傳出「0+3」後，其網站的瀏覽量立即暴增數倍。現時日本機票飆升，國泰更收逾萬元，但旅行社早已預留機位，因此價格相對便宜，例如東京6日5夜自由行套票，包酒店及來回機票連40公斤寄艙行李，每人收5,599元起。



▼9月23日 入境檢疫變「0+3」吸引市民到旅行社查詢▼



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取消登機前核酸檢測及3日檢疫酒店省3000元

袁振寧表示，港府放寬入境檢測安排後，相信港人將計劃到日本、韓國、泰國等熱門旅遊目的地，預期未來旅行社將會非常忙碌。他透露自下午3時傳出「0+3」的消息後，其網站的瀏覽量立即暴增數倍，今日的電話查詢亦相比兩日前急增五成。

▼6月24日 縱橫遊日本首團▼



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預告團費上升5%至10%

袁振寧預期在今年底前機位將會失衡，求過於供，相信機票價格加價最少五成或甚至一倍。他透露縱橫遊亦將上調團費5%至10%，惟登機回港前毋須再接受核酸檢測，連同節省三日檢疫酒店，因此扣除上述約3,000元的成本，團費整體相比放寬前便宜。

▼9月23日 入境檢疫變「0+3」找換店即現人龍▼



《香港01》今早翻查機票網站，發現國泰航空10月中的東京來回經濟艙價位，已急升至逾8,000至12,000元，較疫情前貴逾1至2倍。日本航空（JAL）10月來回東京機票同樣比較昂貴，要7,800元起。即使主打價格親民的廉航香港快運，10月東京來回亦索價3,500至5,800元。

縱橫遊東京6日5夜自由行套票，包位於新宿2019年新開張的酒店LA'GENT、香港快運來回機票連40公斤寄艙行李，僅收5,599元起。（網頁截圖）

入境措施放寬前向航空公司預留機位壓低票價

袁振寧透露，旅行社早在入境措施放寬前，已向航空公司預留機位，因此票價相比航空公司的「海鮮價」更低廉。例如東京6日5夜自由行套票，包位於新宿2019年新開張的酒店LA'GENT、香港快運來回機票連40公斤寄艙行李，僅收5,599元起（單人房另需付附加費），相比上述僅購買機票索價過千元更抵玩。

問到日本完全開關，旅行社獨市生意不再，會否帶來損失。袁則表示沒有影響，指疫情爆發前，旅行社亦如常經營，業務範圍包出售景點門票、提供租車服務等。他認為旅遊市場須長遠發展，「之前就好似好細嘅池塘，畀你做晒啲魚都係少。點解唔出返海洋，大家分享啲海產呢？」

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

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