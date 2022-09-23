日本自由行｜國泰機票升至1.2萬　香港快運：流量多預訂時間較長

日本公布會在10月11日起完全「開關」，恢復免簽證安排及不設每日入境旅客人數上限，推高港人遊日意欲。《香港01》今日（23日）比較多間航空公司10月的機票價格，發現多間航空公司飛日本的機票價格都較為高昂，普遍都比疫情前貴逾一至二倍，當中國泰航空10月中的東京來回經濟艙價位更升至逾12,000元，惟此仍無減一眾港人遊日的心，該航班的經濟艙已被搶購至只剩4個座位。

其中主打價格親民的廉航香港快運在中午時分更刊登告示，因網站流量增多有塞車情

況，導致航班搜索，預訂或接收訂單電郵的所需時間可能較長。



《香港01》比較多間航空公司在十月的機票價格，發現多間航空公司飛日本的機票價格都略為高昂。（資料圖片/廖雁雄攝）

日本首相岸田文雄宣佈10月11日起放寬旅客入境自由行及短期停留免簽證安排，令不少港人開始搶購往日本的機票。不過，以今早11時航空公司官網價格計算，多間航空公司飛日本的機票價格都高昂，普遍都比疫情前貴逾一至二倍，香港快運、國泰航空

國泰航空10月中的東京來回經濟艙價位，升至逾8000至12,000元，較疫情前貴逾一至二倍。當中在10月12日下午三時出發的CX632航班，來回經濟艙價位更升至逾12,000元，而該航班的經濟艙已被搶購至只剩4個座位。

《香港01》中午時分再上國泰航空的網站，其網站一度顯示，因技術問題而未能瀏覽。（國泰航空公司網站截圖）

除東京外，國泰亦有飛往大阪及札幌的航線，當中大阪稍為便宜，來回票價約6,700元起，至於札幌來回票價則升至21,000元多。

日本航空（JAL）10月來回東京機票同樣比較昂貴要7,800元起，其他同樣受港人歡迎的大阪、福岡及北海道札幌等地，來回票價則由8,000至9000元不等。

至於全日空（ANA）航班，其10月中東京來回票價則由約6,000元至8000元不等。全日空早前宣布在10月31日重開香港至東京羽田機場航綫，而11月初的東京來回票價約由6,700元起。

全日空（ANA）航班，其10月中東京來回票價則由約6,000元至8000元不等。（ANA航空公司網站截圖）

主打價格親民的廉航香港快運，10月東京來回都要3,500至5,800元，而大阪及福岡票價亦要3,000元起。雖然往日本機票的價格比以往貴，但航空公司都有推優惠，吸引港人在此日期遊日。香港快運公布，會在10月將復飛沖繩那霸，即推沖繩來回連稅1,771元起，包行李約2,300元。機票適用於10月16日至明年10月28日，初期每星期4班機，明年1月中起增至每日1班。

主打價格親民的廉航香港快運，在中午時分更刊登告示，指因網站流量增多，導致航班搜索，預訂或接收訂單電郵的所需時間可能較長。（HK Express航空公司網站截圖）

國泰亦因應全球多地開關，推其他航綫的優惠，9月30日前，用優惠碼預訂1張來回指定目的地之機票，有9折優惠；預訂2張或以上有85折優惠。相關優惠適用於10月1日至明年3月31日出發的指定航班，包括首爾、曼谷、新加坡、吉隆坡、胡志明市等亞洲地點，但不包括日本航綫；還有紐約、洛衫磯、三藩市、巴黎、悉尼、阿姆斯特丹等歐美地點。

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