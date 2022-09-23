日本自由行｜東瀛遊籲速買機票　円跌遊日好時機︰拉麵都係50幾蚊

全球各地相繼放寬檢疫措施，日本再有好消息！日本首相岸田文雄昨晚（22日）宣布，將於10月11日起，重新開放個人自由行、恢復免簽證，以及取消入境人數上限。東瀛遊執行董事禤國全今日（23日）表示，今早已接獲100多個電話查詢，預期查詢人數繼續上升。但他認為，返港前的核酸檢測及機位不足，為目前港人遊日的兩大難題，因此呼籲港人及早預訂機票及酒店。他又指，日圓匯率創新低，為吃喝玩樂的好時機，「去日本食碗拉麵，計返港紙都係40幾蚊咋。」



+ 7

今早已接獲100多個電話查詢自由行

日本下個月全面開關，東瀛遊執行董事禤國全表示，雖然日本目前仍未公布細節，但由今早9時至中午，已接獲100多個電話查詢自由行，預期查詢人數會持續上升。他指，早前已準備好自由行及旅行團等旅遊產品，未來再有航線復飛，才會推出新旅遊產品。不過他提醒，早前已辦理簽證於10月11日起出發的旅客，將不獲日本當局退款。

惟目前港人遊日仍存有困難，港府規定入境人士登機前，須持有48小時內的核酸檢測陰性證明。禤表示，外國提供核酸檢測的處所較稀少，價格亦相對本港昂貴，日本最便宜仍要索價數百元，更需提前預約及花費半日時間檢測。他認為，若港府不配合鬆綁，港人仍會擔心在當地確診後難以回港。

▼6月22日 東瀛遊日本首團▼



+ 6

返港前的核酸檢測成遊日難題之一

縱橫遊常務董事袁振寧早前便向《香港01》表示，雖然日本當地多個醫療集團提供核酸檢測，但若旅客選擇價錢較便宜的診所，因時段不多，可能需提早5日預約，到達後亦要排隊做檢測。若額外要求報告轉為英文，以及由紙本改為電子檔，均需逐項加錢，連同雜項共需約5,000至6,000日圓。

袁振寧上周六曾在北海道準備回港，須接受核酸檢測，惟當地提供檢測服務的醫療機構不多，大部份在周末休息，他最終只能選擇價格較高的私家醫院，索價3萬日圓（約港幣1,641元）。他提醒，若日後港人不透過旅行社入境，在當地確診則需自行解決上述難題。

目前香港至日本的航班每日僅得1.5班

禤國全又指，疫情爆發前本港有230萬人次遊日，因此目前的航班運力明顯不足，相比疫情前每日最少10班，現時僅得1.5班。但他指，接下來全日空由10月30日起加密至每日1班、香港快運將在10月復飛沖繩等，相信航空公司會逐步恢復運力。「大家見到商機就會積極開機。」

禤提醒港人須及早買機票及預訂酒店，因需求量預期大幅上升，認為加價為必然。「航空公司都捱咗兩年幾食穀種，要賺錢都好正常。」他預期10月機位緊張，建議港人可先預訂11月日本楓葉期的機票。翻查最接近10月11日的航班資料，若以單程經濟艙計算，香港快運索價2,338元起、國泰航空則為6,563元起，全日空亦需4,843元。

日圓匯率創新低抵銷機票升幅︰吃喝玩樂好時機

然而，即使港人目前旅行須面對買機票，及回港前核酸檢測的兩大難題，但禤國全認為無阻部份港人的旅遊意欲。他解釋，受惠於日圓匯率創新低，每1美元兌日圓，由去年同期的110日圓，攀升至目前約145日圓，差幅達32%，因此為吃喝玩樂的好時機，可抵銷機票價格的升幅。「去日本食碗拉麵都係1,000円，計返港紙都係50幾蚊咋。」

+ 2

Trip.com︰日本機票訂單昨日至今早錄7倍增長

此外，Trip.com公布，截至昨日上午10時，香港航班搜索量較上周同期錄得20%增長，其後數據在當日下午持續上升；直至昨晚10時日本公布鬆綁入境措施，香港用戶整體航班瀏覽人數，已是上周同期的三倍。Trip.com續指，若以昨日零晨至今早10時半計算，航班搜索量較上周同期急升近51倍，香港往日本的機票訂單量，在期間更錄得7倍增長。