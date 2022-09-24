0+3︱孔繁毅︰如確診數回落　輸入個案無反彈　料數星期後可改0+0

政府昨日（23日）宣布，下星期一（26日）早上6時起入境檢疫政策將由「3+4」改為「0+3」。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅出席電台節目時表示，支持政府決定，認為是「好好的決定」，有助經濟旅遊恢復，同時措施亦有好好的醫學數據支持。

孔又認為，只要未來入境確診個案的比例，維持在整體確診個案的5%以下，加上本地確診數字回落至1000至2000宗水平，預料數星期後可進一步放寬入境政策，如「0+0」。他又指，如確診個案維持在5,000宗以下，本地防疫要求亦有機會再放寬，首先是食肆及結婚擺酒等處所再無人數限制。他又認為，當局亦可研究縮短或取消家居隔離，改為每日或隔日核酸檢測，並配合每日快測，盡快常態化。



▼7月25日 乘搭飛機返港人士在抵港層辦理前往檢酒店手續▼



+ 10

孔繁毅認為，只要入境確診個案的比例維持在整體確診個案的5%以下，屆時有可能再進一步放寬至「0+0」，屆時入境旅客將可毋須「黃碼」，或只需要在落機等候核酸檢測結果期間，短暫獲「黃碼」，如陰性就可返回社區，可進入食肆等處所。他說，即使轉「0+0」，入境旅客在抵港第5或者第6日，仍需要再接受核酸檢測。

他解釋指，目前旅客要做快測，於機上要戴口罩，而飛機的換氣率每小時有12至15個循環，比食肆更高，加上本地不少人已打齊針或曾確診，已有足夠混合免疫，無需要太擔心。他認為，只要本地確診數字下降到1,000至2,000宗，醫療系統壓力下降，同時輸入數字無反彈，相信數個星期後便可以實行「0+0」。

孔繁毅認為，只要入境確診個案的比例維持在整體確診個案的5%以下，就可以在數個星期後改為「0+0」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

相信港確診數字可於短時間回落

本港兩星期前確診數字約一萬多宗，並在短時間回落到現在約5,000宗水平。孔繁毅指出，本港現時九成合資格人士打齊兩針，七成打齊三針，有六至七成曾經確診，社會上已經有很高的免疫屏障，混合免疫令數字下降。他又以新加坡為例子，九月時用了短時間便由每日16,000宗確診，回落至2,000至3,000宗，相信香港在短時間內亦可以做到。

▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼



確診少於5000宗可再放寬本地防疫限制 倡研縮短或取消家居隔離

而本地的防疫政策方面，如可維持在5,000宗以下，就有機會可再放寬，首先是食肆及結婚擺酒等處所再無人數限制。另外，現時緊密接觸者要家居隔離7日，醫管局醫護要隔離5日，孔繁毅認為可研究縮短或取消家居隔離，改為每日或隔日核酸檢測，並配合每日快測，而醫護則只要每日帶口罩，單獨用膳，便可將人力釋放，盡快常態化。

孔繁毅續說，醫院情況現已大為改善，現時大部份入院患者都是長者，當中有一部份未打齊針，但大部份屬輕症，出現肺炎比例在5%以下，重症在10%以下，要用呼吸機的患者每日只有1至2個，大部份都是因其他長期病患誘發，多於新冠本身問題。

▼9月22日 盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



+ 3

幼童版復必泰疫苗料將於2至3星期後抵港

孔繁毅續說，幼童接種疫苗安排只有一段短時間，不少幼童仍未打齊針，要繼續勸家長帶同小朋友接種疫苗，政府已收到復必泰幼童配方新冠疫苗的認可申請。孔預計，幼童復必泰疫苗將於2至3星期後抵港，劑量是成人版的十分一，專家委員會認為，幼童打夠三針的保護效果較好，建議接種首兩針相隔3星期，第二、三針就相隔8星期以上，以減低患心肌炎風險。

至於6至11歲兒童方面，因學生要上學及參與課外活動，所以接種率都不低，但稍後都要求在接種第二針後6個月，再打第三針。他強調不論接種科興或復必泰疫苗，均對兒童有效，呼籲家長盡快帶子女打針，以預防染疫後出現重症或死亡。

▼9月23日 李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼



+ 7

呼籲接種疫苗減重症風險

孔繁毅表示，現時本港有口服藥，加上有免疫抗體，嚴重個案整體比率較少，但亦對嚴重個案相當留意，原因相信是未接種疫苗，患者的免疫系統未見過新冠病毒，所以要盡快接種，讓免疫系統可以「認得佢」，出現炎症的機會便會好低。

孔繁毅又指出，如在冬季時無接種新冠疫苗，又無接種冬季流感針，風險便會好大，有機會同時中招。不過孔繁毅亦指出，外國研究指很少會兩類疾病同時感染，但有機會先中新冠肺炎，隨後感染流感，屆時重症死亡的風險會很高，故接種疫苗是非常重要。

▼9月23日 入境檢疫變「0+3」吸引市民到旅行社查詢▼

