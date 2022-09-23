疫情記者會周日起再度暫停　以新聞稿取代　張竹君歐家榮退回幕後

政府推出「0+3」入境檢疫政策後，衞生署衞生防護中心今晚（23日）表示，因應本地疫情漸趨穩定，調整現階段的風險傳達策略，由下周日（25日）起暫停每日疫情記者會，改以新聞稿公布每日疫情的資訊。換言之，一直主持每日下午4時30分疫情記者會的衞生防護中心傳染病處主任張竹君及傳染病處首席醫生歐家榮，將會再次退回幕後，明日（24日）下午的疫情記者會將是暫停前最後一次。



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以新聞稿取代記者會

衞生署表示，每日疫情記者會暫停後，衞生防護中心將繼續以新聞稿公布公布每日確診個案的數字，並會定期更新「2019冠狀病毒病專題網站」的資料，以及透過社交媒體等發放相關資訊。

衞生防護中心續指，會繼續密切監察本地及海外的情況，並因應本地疫情發展的需要，適時以合適的方式發放資訊。

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