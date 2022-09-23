0+3｜英國航空12.19起每日飛倫敦香港　IATA冀下一步全取消檢疫

政府宣布下周一（26日）起實行最新的抵港檢疫措施安排，海外及台灣抵港人士ｙｔ遵行「0+3」檢疫安排，毋須再住檢疫酒店。闊別香港將近一年的英國航空，將恢復從倫敦飛往香港的客運服務，由12月19日起將回復每天一班。



國際航空運輸協會 （IATA）北亞地區副總裁解興權表示歡迎政府進一步放寬檢疫要求，形容相關調整是向前邁進的一步，將有助旅遊業復甦，期望下一步可以見到香港如其他亞洲地區一樣解除所有防疫措施，包括再進一步取消3日家居檢疫、到港後要做的核酸檢測等。香港機場管理局則表示，正積極與機場同業緊密合作，為將增加的航班及旅客做好準備。



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政府今日（23日）宣布，調整抵港檢疫措施安排，由下周一（26日）起，在入境檢疫上將有四點調整，包括海外及台灣抵港人士「0+3」檢疫、旅客在登機前接受快測代替核酸檢測要求、取消未接種疫苗香港居民不能返港的限制，以及來港易、回港易不設限額。

英國航空去年11月停飛倫敦往返香港航線，早前宣布今年12月5日起恢復往返倫敦希斯路機場至香港的客運服務，每周營運四次直至12月18日，期後每天一班。

英國航空12月1９日起恢復每日一班由倫敦希斯路機場至香港的客運服務航班。（ 英國航空提供圖片)

英國航空公司亞太區營業主管范蔚藍對恢復航線感到很興奮，並非常期待迎接乘客。「我們飛往香港已經超過85 年了，這個市場對我們來說仍然是十分重要。」

IATA北亞地區副總裁解興權。（IATA相片）

冀下一步解除所有檢疫措施 包括取消3日家居檢疫

國際航空運輸協會北亞地區副總裁解興權表示，歡迎政府進一步放寬檢疫要求，形容相關調整是向前邁進的一步，將有助旅遊業復甦。他續指，期望下一步香港可如其他亞洲地區一樣取消所有檢疫措施，包括進一步取消3日家居檢疫、免卻到港後要做的核酸檢測、以及容讓未接種疫苗的旅客來港等。

解興權指出，如跟很多市場在防疫措施解除後，旅行需求會激增，香港也需要為激增的旅行需求作準備，當中人手準備尤為重要。

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機管局：正積極與業界合作 為增加航班及旅客做好準備

香港機場管理局表示，歡迎政府調整入境人士檢疫安排，並期待航空交通量繼續回升。機管局續指，正積極與機場業界緊密合作，為將增加的航班及旅客做好準備。