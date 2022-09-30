三跑地盤旅遊巴分判商稱被拖欠逾300萬　機管局敦促承建商跟進

機場三跑工程拖欠薪金事件未完，合約編號為「3303」（第三條跑道及相關工程）的三跑地盤，有分判商拖欠薪金，有工人在地盤掛橫額，停工抗議。分判商「盈巴有限公司」控訴稱，已被承建商拖欠費用逾300萬元，以致現時周轉不寧，無力再發放薪金，及負擔供車、車保及維修等費用。盈巴又指，曾多次向承建商追討費用，對方卻稱被機管局拖欠費用，亦是受害者之一。



機管局表示，一直按工程合約條款及既定程序支付費用，亦與相關總承建商溝通，並敦促他們與分判商跟進付費事宜。



▼三跑工程▼



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工人地盤掛橫額追欠薪 旅巴分判商稱也是受害者

合約編號為「3303」的三跑地盤，早前便有報道指，有分判商拖欠工人薪金，累計金額逾億元，工人在地盤掛起橫額，停工抗議。分判商「盈巴有限公司」負責人黃小姐控訴稱，已被承建商拖欠費用逾300萬元。

黃透露，盈巴負責提供約10輛旅遊巴，接載工人從碼頭至地盤工地，但島上路況欠佳，旅遊巴的維修費用高昂，坦言「賺得你幾多錢？」惟疫情肆虐下，盈巴的資金緊絀，被拖欠費用後周轉不寧，無法再向員工發放薪金，甚至供車、車保及維修等費用，亦無力承擔。

指控承建商4月開始未再付費

黃表示，「3303」合約原定在9月30日結束，稱承建商過去一直準時找數，惟今年初起開始情況有變，4月至今的費用仍未支付，經掙扎數個月後，諮詢律師得到對方違約在先的意見，最終在本月5日提早離場。

機管局︰一直按合約支付費用予承建商

黃續指，除了盈巴外，其他負責運泥車、入油車的分判商，同樣被拖欠費用，影響本港無數個家庭，因此過去數個月，一直有工人在地盤掛橫額抗議。「好慘囉，搞到班司機有汗出冇糧出，好多人跳樓都搞唔掂。」

黃又指，曾多次向承建商追討費用，對方卻稱同樣被機管局拖欠費用，亦是受害者之一。她指「3303」三跑地盤過去曾爆出貪污事件，承建商正被廉政公署調查，更難以調動資金，因此認為最大責任在於機管局。

機管局表示，一直按工程合約條款及既定程序，向各工程總承建商支付費用。機管局已與有關總承建商溝通，並敦促其與相關的分判商跟進付費事宜。

廉政公署。（資料圖片）

同一三跑工程曾爆貪污事件

翻查資料，「3303」三跑地盤過去曾爆貪污事件，廉政公署曾落案起訴多名分判商「工頭」，指他們向建築工人收取非法回佣。而二號客運大樓地基及底部構造工程部份，在去年11月，也曾有相關工程分判商工人到機管局行政大樓外靜坐，指承建商離場後，未支付工資尾數，欠薪約5,000萬元。