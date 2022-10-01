國慶｜蔡若蓮出席學校升旗禮籲積極推國教　通關後復辦內地交流團

十一國慶日各界舉行升旗活動，教育局局長蔡若蓮今日（1日）到筲箕灣中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）參加教育界舉行的升旗禮，指培養年青一代的國家觀念是學校應有之責，教育工作者要以身作則，局方一直以「多重進路、互相配合」的方式推行國民教育，包括設立「國民教育一站通」學生自學平台等，籲教育界團結、積極推動國民教育及愛國教育。她又指待疫情緩和或兩地通關後，會恢復籌辦及資助學校舉辦涵蓋不同主題及參訪點的學生內地交流計劃。



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蔡若蓮在升旗禮活動致辭中提到，教育界應引領年青人學好中國歷史，傳承愛國薪火、牢記國家如何從劫難之中走到今日的繁榮昌盛，並指局方一直以「多重進路、互相配合」的方式推行國民教育，支持學校用多元化方式，從小培養同學的國家觀念和國民身分認同，以及共同維護國家安全的意識和責任感。

她稱該局通過更新課程支援學校推廣國民教育，包括編製學與教資源，設立「國民教育一站通」學生自學平台，內容亦涵蓋《憲法》、《基本法》及國家安全教育、國家象徵和標誌、中國歷史和中華文化等主題，並舉辦一系列關於國家安全等問答比賽讓同學參與，總動員推行國民教育。

蔡若蓮又說，待疫情緩和或兩地通關後，將恢復籌辦及資助學校舉辦涵蓋不同主題及參訪點的學生內地交流計劃，讓同學從歷史、文化、經濟、教育、科學和科技等多角度，親身體驗國情及國家最新發展。

她稱，年青人必須先建立正確的價值觀，惟同學長時間流連網絡世界，容易接觸到虛假失實資訊，故局方公布了《價值觀教育課程架構》（試行版），幫助學生辨識正確價值、堅守法治和維護國家安全，同時呼籲學界團結推動國民教育及愛國教育。

蔡若蓮又說，今早升旗禮後，收到朋友短片指其小朋友正就讀幼稚園，見到升旗禮和唱國歌時，他跟爸爸媽媽說，在這個注目禮他要立正，跟隨電視機一起唱，令他的媽媽非常感動。

▼國慶升旗禮情況▼

