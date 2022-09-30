十一國慶｜國旗區旗區區掛　僅有一處路燈由民間團體申請掛上

去年「十一」國慶，有市民向路政署申請在燈柱掛國旗，之後收到路政署的帳單，要求支付14.7萬元，作為檢查費和申請費用。後來在特首李家超指示下豁免收費，又表示會制訂相關機制。



轉眼「十一」國慶又到，各區路邊再次掛上大量國旗、區旗。路政署回覆《香港01》查詢時指，至今收到個民間團體申請，在路燈上懸掛國旗，已經批准該項申請，並按機制豁免收費。



路政署表示，任何人士如希望在該署轄下的路燈掛上旗幟或宣傳品，可向署方申請，署方會提供有關維修設施及公共安全的意見，以確保不影響燈柱結構安全。

最近各區都懸掛大量國旗區旗，路政署指政府已安排近200條主要道路上、路政署轄下的燈柱掛上節慶彩旗，以及由國旗及區旗組成的旗串。

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七一及十一前後 掛旗幟及宣傳品可豁免收費

至於團體申請方面，署方已經與相關部門制訂豁免收費的機制，每年6月15日至7月15日，以及每年9月15日至10月15日，在署方轄下的燈柱懸掛國旗、區旗或節慶宣傳品，可豁免有關收費。

今年國慶期間，路政署收到1宗民間團體的申請，在葵青區個別路段的數十支路燈燈柱上懸掛國旗。該申請已經獲批，並按機制豁免收費。