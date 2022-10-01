十一國慶｜升旗禮第二年中式步操　3名前特首攜眷、董建華無露面

國慶73周年，政府今早（1日）在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，並在會展舉辦國慶酒會，行政長官李家超及一眾官員出席。升旗禮上，護旗方隊及儀仗隊第二年以中式步操進場，所有出席人士都佩戴同款紅色口罩，李家超伉儷兩側分別是全國政協副主席梁振英伉儷，以及終審法院首席法官張舉能伉儷。張舉能旁邊依次有曾蔭權伉儷，以及林鄭月娥及其丈夫林兆波。

李家超其後在國慶酒會致辭，表示國家及人民生活一年比一年好，發展展現了具大成就，整體實力邁上新台階，作為中國人感到無比驕傲。香港回歸25年取得驕人成就，即使面對不同挑戰及考驗，在關鍵時刻都靠著國家這個堅強後盾，轉危為機、遇強愈強，強調一國兩制是香港最佳制度保障。



+ 2

升旗禮未見前特首董建華 林鄭曾蔭權攜眷出席

金紫荊廣場早上8時舉行升旗禮，特首李家超率領一眾官員出席，懸掛著國旗和區旗的政府飛行服務隊直升機在上空飛過，滅火輪則在對出維港海面噴水致敬。其他出席嘉賓包括全國政協副主席、前特首梁振英，前特首林鄭月娥及曾蔭權，全國人大常委譚耀宗，立法會主席梁君彥，行政會議召集人葉劉淑儀，前政務司司長張建宗、及世界衞生組織前總幹事陳馮富珍。

基於防疫考慮，升旗禮再一次不設公眾觀禮區，據悉警方動用7,000至8,000警力在各區戒備，金紫荊廣場附近一帶前一日已實施特別交通安排。

+ 3

援港抗疫歷歷在目 靠國家後盾總轉危為機

【08:50】國慶官方活動，升旗禮後移師會展舉行酒會，李家超致辭時表示，每逢國慶，都能一同見證國家一年比一年好，人民生活一年比一年富足，近年國家整體實力到達新台階，經濟總量去年突破114萬億元人民幣，佔世界經濟比重超過18%。他稱，國家成為世界第一大貿易國，人民幣成為全球第四位貨幣，也成為全球規模最大的5G流動通訊網絡。

他提到，香港回歸25年取得驕人成績，當中經歷不同挑戰和考驗，但總能夠轉危為機，因為「一國兩制」為香港提供的最佳制度保障，有祖國作為堅強後盾。他稱，中央制訂《港區國安法》，「完善選舉制度」，落實「愛國者治港」，令香港步入由亂到治的階段；疫情期間中央全力支援香港抗疫，醫療隊火速赴港，七日建成方艙醫院，這種民族關懷每個香港人歷歷在目。

李家超提及抗疫，指香港不會躺平，會繼續管控疫情，在風險可控下讓社會有最大的經濟活力。他強調，現時是本港由治及興的關鍵期，他對香港前景充滿信心，香港背靠祖國、聯通世界的優勢無可取代。