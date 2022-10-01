香格里拉資料外洩　私隱公署：料涉29萬港人　批評逾兩個月才通報

在全球經營多間酒店的香格里拉集團今（1日）向其會員公布，旗下8間酒店的客人資料庫在今年5至7月遭人入侵，包括3間香港酒店，料客人姓名、電話等資料或外洩。



私隱專員公署今日（1日）回覆《香港01》查詢，指9月29日接獲通報，料可能有29萬名香港客戶受影響，將展開循規審查，並指對香格里拉於知悉事故後超過兩個月才正式向公署通報及通知相關客戶表示失望。



私隱專員公署表示，9月29日晚接獲香格里拉資料外洩事故通報，留意到可能有超過29萬名香港客戶的個人資料受影響，考慮到事故性質及受影響的人數眾多，故公署已就事件展開循規審查。

公署表示，留意到香格里拉於知悉事故後超過兩個月才正式向公署通報及通知相關客戶,，對此表示失望。公署呼籲機構如發生資料外洩事故，應儘快向公署作出通報，通報資料外洩事故有利於公署幫助相關機構及受影響人士採取適當和及時的措施，減低資料外洩事故對機構及受影響人士的損害。

私隱專員公署將展開循規審查。（資料圖片）

公署又稱，目前暫未有接獲市民就有關事故的查詢，並稱機構亦應盡快就資料外洩事故通知受影響人士。

香格里拉集團今日向其會員公布，指受事件影響的酒店資料庫存有的資料組合，包括客人姓名、電郵地址、電話號碼、通訊地址、香格里拉會會籍號碼、預訂日期和公司名稱。該集團在有關通知中向會員保證，護照號碼、身份證號碼、出生日期、信用卡號碼及有效期限等資料是經過加密保護。

▼8間受影響酒店名單如下，包括3間香港酒店▼



．香港港島香格里拉

．香港嘉里酒店

．香港九龍香格里拉

．新加坡香格里拉公寓

．新加坡香格里拉

．清邁香格里拉

．台北遠東香格里拉

．東京香格里拉

