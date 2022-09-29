梁銶琚書院回應「黑客」道歉稱甚感欣慰籲快現身：教育本意非懲罰

西營盤樂善堂梁銶琚書院日前發生黑客風波，有自稱該校中一生組織「ShadowLST」入侵學校電腦系統服務器並向全校師生發電郵，校方已報警，而自稱「ShadowLST」成員今日（29日）向校方及傳媒發道歉電郵，並指組織已解散。



樂善堂梁銶琚書院下午回覆指，對道歉電郵發件人能快速自我反省及誠懇道歉甚感欣慰，但事件已交警方調查，建議發件人盡快親身與校方聯絡，又強調教育本意非懲罰而是改善。



近日網上流傳，樂善堂梁銶琚書院的一名中一學生，向校內人士發送電郵指出學校服務器存在漏洞和後門，要求給予學生自由下載或卸載行動裝置管理（MDM），否則會入侵學校的「所有嘢」。（中學概覽圖片）

樂善堂梁銶琚書院稱部份教師今收到「公開道歉」郵件

樂善堂梁銶琚書院表示，該校部份教師在今日凌晨時分，收到一封題為「ShadowLST公開道歉」的郵件，當中提及9月26日盜用教師賬戶發出未經授權電郵一事，發信人為此向公眾及學校致歉。

因已交警方調查 校方建議發件人盡快親身與學校聯絡

校方表示，對於發件人能快速自我反省，誠懇地向各方致歉，該校甚感欣慰，因事件已交由警方調查，故建議發件人需盡快親身與學校聯絡，謀求最適切的解決方案。該校又強調教育的本意非為懲罰，乃為改善。期望事件能盡快圓滿解決。

事發於本月26日，網上流傳該校電腦系統遭一群中一學生入侵，並向內聯網發電郵，指該群的稱是「ShadowLST」的學生發現電腦伺服器有兩個錯誤，成為入侵漏洞，警方校方如不給予學生自由下載或者卸載行動裝置管理權（MDM），就會「hack（入侵）學校的所有嘢」。

學校獲悉事件後，即採取行動並報警處理，警方將案件列作有犯罪或不誠實意圖而取用電腦處理，現時暫未有人被捕。

「ShadowLST」今日向學校及傳媒發公開道歉信，形容強硬恐嚇手段去表達對學校不滿是「很衝動」，當時成功感完全蓋過了理性，又稱並非企圖勒索和恐嚇，已解散組織且不會再做「黑客」行為。