傳真社遭黑客入侵　3700訂戶電郵地址及千人登記名稱同被存取

傳真社今日表示，昨日 ( 3日) 發現新聞通訊 (Newsletter) 系統4月中被黑客入侵，系統內訂閱人士的登記資料期間曾經被存取，涉及2017年7月至2021年1月期間、3,700多名向傳真社登記收取Newsletter人士的電郵地址，以及其中約1,000人登記時自行輸入的名稱亦有被存取。



傳真社指系統並無匯出有關資料的紀錄，但不能排除資料被黑客以其他方法盜取。公司就此向受影響人士致歉。



黑客IP位置顯示來自香港

傳真社今晚在Facebook公布，網站及內部系統近日持續遭到攻擊，雖然技術人員一直努力抵禦並維持正常運作，但昨日發現用作向讀者發布新聞通訊 (Newsletter) 的系統，於上月14日遭到IP位置來自香港的黑客入侵。

千人登記名稱都曾被存取 傳真社指均非捐款人

傳真社指系統內訂閱人士的登記資料期間曾經被存取，資料涉及2017年7月至2021年1月期間、3,700多名向傳真社登記收取Newsletter人士的電郵地址，其中約1,000名在2018年11月至2019年10月登記的人士，他們登記時自行輸入的名稱亦有被存取。相關資料透過訂閱計劃收集，並非捐款人資料，亦沒有記錄登記名稱及電郵地址以外的其他資料。

傳真社指系統並無匯出有關資料的紀錄，但不能排除資料被黑客以其他方法盜取。

傳真社稱「我們對未能妥善保護訂閱人士的資料難辭其咎」，在得悉事件後，已第一時間停用被入侵的系統，並重新檢視各系統的保安，以確保捐款人及報料人士等資料得到妥善保存，為此向受影響人士致以最深切歉意。由於需要重新建立系統，Newsletter發布服務相信短期內難以恢復。