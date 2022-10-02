港產太空人｜一文看清招募載荷專家日期及科研要求　太高反會被DQ

內地中國載人航天工程辦公室今日（2日）公布中國第四批預備航天員選拔，當中包括五至六名負責在太空做研究的「載荷專家」，首次將香港納入在內，其中兩名「載荷專家」限定由香港及澳門居民出任，即本港科研人才亦有望成為太空人。



政府隨後公布細節，下文將列出報名日期及要求等各項資料。



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Q1. 何時開始報名？

招幕期為10月6日至27日，初選由政府安排，進一步選拔則交由內地相關部門。

Q2. 對於報名人士有何要求？

必須是香港永久居民中的中國公民，年齡為30至45歲，男性身高為162厘米至175厘米、女性為160至175厘米。

必須身體健康，沒有會影響飛行的過敏史及家族病史，亦須擁有相關專業領域的博士及專業經驗，並不少於三年。詳情將於刊登在創新科技及工業局網站。

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Q3. 可經什麼渠道報名？

共有5個渠道可報名參加選拔，包括：

1）11間本地大學；

2）政府5間研究中心；

3）香港生產力促進局；

4）數碼港與香港科學園的科研機構或企業；

5）政府部門及醫管局。

政府又指，如經上述以外機構或部門報名亦予以考慮，按個別的個案處理。

▼10月2日 內地多名航天員拍片宣傳招幕港澳太空人▼



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Q4. 曾確診新冠肺炎可報名？

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉表示，醫管局將會測試報名人士的身體狀況，傳染病亦為其中的調查方向，將由專家決定。

Q5. 入選後可獲多少薪金？

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉強調，報名人士不必擔心生活，當局將提供適當津貼，提供適當的生活環境。

Q6. 何處接受訓練？

訓練不在本港香港進行，會由國家相關機構安排。