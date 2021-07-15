理工首辦中學生航天科普計劃　勝出方案有機會在中國太空站實踐

中國月球探測器「嫦娥五號」去年採集到的月球土壤，部分於今年六月來港展出，展品包括採樣時用到香港理工大學有份研製的採樣裝置，為培育更多科研人才，理大於2021-2022學年將首辦中學生航天科普計劃，名為「科學世界：探索太空 造福人類」，為期八個月，歡迎全港中一至中五學生參加。

本地中小學致力推動STEM教育，以培養學生成為科學、科技和數學的終身學習者，中三學生陳允藍表示對此計劃相當感興趣，「因為想上太空，之前都有諗過做太空人」，長遠而言於香港出產太空人亦非天方夜譚之說。



年青人應盡早探索個人興趣

計劃內容包括由理大深空探測研究中心主任容啟亮和理大土地測量及地理資訊學系吳波於網上開辦的兩場公開主題講座，主要講述基本的航天知識，探索太空的原因，期望學生能擴闊視野。容啟亮勉勵對航天科研有興趣的學生藉着此計劃爭取機會裝備自己，「中學生應該探索自己嘅興趣，有勇氣咁行落去，為科技同人類發展嘅改變」。

另由跨學科學者講授科學理論，參觀實驗室及「實驗選拔賽」，計劃主要希望鼓勵全港中學生參與設計太空實驗。參與中學須提交一份實驗計劃書，經專家評審團挑選出十個參賽隊伍，入選選隊伍須向評審介紹實驗方案涉及的科學理論，並演示實驗原型，最後獲選中學的實驗方案更有機會在中國空間站實踐。

中學生對研究火星具濃厚興趣

陳允藍同學指現階段人類普遍對火星的認識較淺，缺乏全面的資訊，故希望能研究在火星上栽種的成效。其餘到場的中三學生包括羅名琛和張諾瑤都表示自己對火星較感興趣，比賽主題主要會圍繞對火星的探索。

羅名琛指，「如果將來有機會投入國家嘅科技創業，北斗衛星導航系統可唔可以用於火星上，值得去研究。」張諾瑤則指「對火星情有獨鍾」，自少便特別留意火星，對火星的研究深感興趣。

計劃詳情及獎勵

計劃及公開講座將於今年的9月13日開始接受報名，2022年的1，2月參與學校需要預備及提交計劃書，最後結果將於2022年4月公佈。比賽勝出的學校可獲現金資助，以鼓勵參與的學校在校內繼續推動STEM教育。