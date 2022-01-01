2022元旦｜神舟13號航天員與中港澳學生隔空交流

2022年元旦日，在太空的神舟十三號航天員翟志剛、王亞平和葉光富，今午與中港澳三地學生隔空交流，「香港站」則在香港大學陸佑堂舉行，吸引數百人出席。港大校長張翔致辭時形容今日是歷史時刻，祝願對話順利：「在新年第一天舉行非常難得的交流，實在意義非凡。」



香港特區政府、澳門特區政府、香港中聯辦、澳門中聯辦、中國載人航天工程辦公室、中央廣播電視總台主辦，清華大學、香港大學、香港再出發大聯盟、澳門大學、澳門科技大學，舉辦元旦京港澳天宮對話活動，香港站則在香港大學陸佑堂舉行，三地學子將與神舟十三號乘組三名航天員翟志剛、王亞平和葉光富進行實時互動交流。

港大校長張翔致辭時，形容今日是歷史時刻，祝願對話順利：「在新年第一天舉行非常難得的交流，實在意義非凡。」他說，中國載人航天工程是規模最大、系統最複雜及技術難度最高的計劃之一，由1999年神舟一號發射成功以來，已完成多次任務，而2021年10月神舟十三號順利將三名航天員送上天宮駐留六個月，開始了中國探索太空的新一章。

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張翔相信，天宮對話活動可讓年輕人「第一身」了解航天站、航天員最新情況等，可認識及見證國家航天科技發展，增加對國家的歸屬感。他指，港大一直致力突破，並為國家貢獻。

交流開始，有港大土木工程研究生提問，三位航天員常答感覺良好 ，但太空是長期無重，可否分享執行任務有何風險，感受及心情。航天員翟志剛回應時指，任務挑戰是長達六個月，失重飛行會令肌肉流失，會在工作之外有鍛鍊及身體調節，相信整個飛行過程始終保持感覺良好，或會再遇困難，但堅信完成任務落地後，歸來之時仍會感覺良好。

另有港大女生問及新年寄語及祝福。航天員王亞平說，是中國人首次在太空過年，身為中國人及共產黨員，為共產黨及努力奮鬥的中國人「點讚 」，堅信在中國「只要有夢想、肯奮鬥，就會心想事成」。

中國太空站內更舉辦了首次「太空畫展」，貼出了中國多地，包括新疆、西藏、安徽、四川、湖南、雲南、甘肅等地小朋友畫作。王亞平認為是代表了小朋友的航天夢，相信他們的夢想總有一天會實現。

全國人大常委譚耀宗、全國人大基本法委員會副主任譚惠珠、香港大學校長張翔、香港中聯辦教科部部長蔣建湘、香港中聯辦宣文部部長鄭琳、教育局副局長蔡若蓮、香港中聯辦教科部副部長徐凱、香港立法會議員蘇長榮，以及香港青少年軍總會主席陳振彬均有出席。